https://ria.ru/20230208/podderzhka-1850637414.html

ЕС выделит Турции и Сирии 6,5 миллиона евро помощи после землетрясений

ЕС выделит Турции и Сирии 6,5 миллиона евро помощи после землетрясений - РИА Новости, 08.02.2023

ЕС выделит Турции и Сирии 6,5 миллиона евро помощи после землетрясений

Евросоюз намерен предоставить Турции и Сирии 6,5 миллионов евро экстренной поддержки после произошедших землетрясений, говорится в релизе Еврокомиссии (ЕК). РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:52

2023-02-08T17:52

2023-02-08T17:52

в мире

турция

сирия

еврокомиссия

сильное землетрясение в турции и сирии

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БРЮССЕЛЬ, 8 фев - РИА Новости. Евросоюз намерен предоставить Турции и Сирии 6,5 миллионов евро экстренной поддержки после произошедших землетрясений, говорится в релизе Еврокомиссии (ЕК). "После нескольких землетрясений в Турции и Сирии ранее на текущей неделе Европейский союз предоставит дополнительную экстренную помощь обеим странам через Механизм гражданской защиты ЕС, а также экстренную гуманитарную помощь на сумму 6,5 миллионов евро", - отмечается в сообщении. Согласно релизу, "первоначальные" 3,5 миллиона евро будут выделены Сирии в виде чрезвычайной гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся людям получить доступ, в том числе, к убежищам, воде, средствам гигиены, а также для поддержания поисково-спасательных операций. Для Турции первоначальные 3 миллиона евро будут предоставлены "для поддержания усилий по реагированию" на последствия землетрясения в стране. Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич должен посетить пострадавшие районы Турции 9 февраля для координации действий ЕС, сообщает ЕК. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, погибли 8574 человека, ранены 49133, обрушились порядка 6 тысяч 444 зданий. Разрушения после этих землетрясений были зафиксированы в нескольких регионах Сирии. Согласно последним данным минздрава Сирии, число погибших в стране в результате землетрясения превысило 1,2 тысячи, пострадали более 2 тысяч человек. Идет разбор завалов.

https://ria.ru/20230208/provokatory-1850553591.html

https://ria.ru/20230208/sanktsii-1850563631.html

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в мире, турция, сирия, еврокомиссия, сильное землетрясение в турции и сирии