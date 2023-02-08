https://ria.ru/20230208/pkhenyan-1850450812.html

США зациклились на санкциях, пытаясь сломить Пхеньян, заявили в МИД России

США зациклились на санкциях, пытаясь сломить Пхеньян, заявили в МИД России - РИА Новости, 08.02.2023

США зациклились на санкциях, пытаясь сломить Пхеньян, заявили в МИД России

США в желании сломить непокорный им Пхеньян зациклились на санкциях и только обостряют ситуацию вокруг Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T06:11

2023-02-08T06:11

2023-02-08T08:59

в мире

пхеньян

корейский полуостров

сша

петр ильичев

ким чен ын

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США в желании сломить непокорный им Пхеньян зациклились на санкциях и только обостряют ситуацию вокруг Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. В прошлом году КНДР испытала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено около 70 ракет. Также Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", он подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия. Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>

https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html

https://ria.ru/20230208/inflyatsiya-1850449701.html

пхеньян

корейский полуостров

сша

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в мире, пхеньян, корейский полуостров, сша, петр ильичев, ким чен ын