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США зациклились на санкциях, пытаясь сломить Пхеньян, заявили в МИД России - РИА Новости, 08.02.2023
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США зациклились на санкциях, пытаясь сломить Пхеньян, заявили в МИД России
США зациклились на санкциях, пытаясь сломить Пхеньян, заявили в МИД России - РИА Новости, 08.02.2023
США зациклились на санкциях, пытаясь сломить Пхеньян, заявили в МИД России
США в желании сломить непокорный им Пхеньян зациклились на санкциях и только обостряют ситуацию вокруг Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T06:11
2023-02-08T08:59
в мире
пхеньян
корейский полуостров
сша
петр ильичев
ким чен ын
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США в желании сломить непокорный им Пхеньян зациклились на санкциях и только обостряют ситуацию вокруг Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев. В прошлом году КНДР испытала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено около 70 ракет. Также Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет. Лидер КНДР Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", он подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия. Читайте полный текст интервью Петра Ильичева &gt;&gt;
https://ria.ru/20230208/bayden-1850448582.html
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пхеньян
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в мире, пхеньян, корейский полуостров, сша, петр ильичев, ким чен ын
В мире, Пхеньян, Корейский полуостров, США, Петр Ильичев, Ким Чен Ын
06:11 08.02.2023 (обновлено: 08:59 08.02.2023)
 
США зациклились на санкциях, пытаясь сломить Пхеньян, заявили в МИД России

МИД России: США зациклились на санкциях, пытаясь сломить непокорный им Пхеньян

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. США в желании сломить непокорный им Пхеньян зациклились на санкциях и только обостряют ситуацию вокруг Корейского полуострова, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"В желании сломить непокорных северокорейцев они абсолютно "зациклены" на санкциях – как ооновских, так и своих собственных, которые не имеют ничего общего с международной законностью. В других направлениях политическая мысль не движется", - сказал Ильичев.
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"Неискренние убаюкивающие речи о стремлении к миру не только не подкрепляются реальными делами - они теряют всякий смысл на фоне четкой линии на обострение ситуации вокруг Корейского полуострова. Нынешнее руководство основных союзников Вашингтона в Северо-Восточной Азии покорно следует этой милитаристской логике. Незаинтересованность Запада в поисках путей разрядки при уважении интересов всех региональных игроков хорошо считывается в Пхеньяне и провоцирует новые волны напряженности", - добавил дипломат.
В прошлом году КНДР испытала баллистические ракеты 38 раз, всего было пущено около 70 ракет. Также Пхеньян три раза испытывал крылатые ракеты, производил артиллерийские стрельбы, учения ВВС, тестирования систем для космического спутника, двигателей для ракет.
Лидер КНДР Ким Чен Ын на шестом пленуме ТПК восьмого созыва заявил о необходимости усиления ядерных сил страны, массового производства ядерных боеголовок, создании новой системы межконтинентальных баллистических ракет, способной на мгновенный контрудар, и быстром завершении проекта разведывательного спутника и ракета-носителя для него. Лидер КНДР заявил, что ситуация, когда "южнокорейские марионетки", очевидно, стали врагом Северной Кореи, требует увеличения числа ядерных боезарядов на вооружении КНДР "в геометрической прогрессии", он подчеркнул важность и необходимость массового производства тактического ядерного оружия.
Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
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