10:48 08.02.2023 (обновлено: 12:29 08.02.2023)
В МИД высказались насчет возможного переноса штаб-квартиры ООН в Швейцарию
Глава департамента МИД Ильичев: Швейцария вряд ли подходит для переноса штаб-квартиры ООН
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Швейцария сейчас вряд ли может стать подходящим местом для штаб-квартиры ООН, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций российского МИД Петр Ильичев.
Он отметил, что США все чаще нарушают свои обязательства по соглашению с ООН, что заставляет сомневаться в их праве сохранять статус страны пребывания центральных учреждений организации. Однако, по его мнению, в вопросе о возможном переносе штаб-квартиры в Швейцарию нельзя игнорировать отчетливый отход Берна от политики нейтралитета с момента начала российской спецоперации на Украине.
"Безусловно, швейцарцы и до февраля 2022 года тяготели к подходам Евросоюза по важнейшим международным досье, однако решение присоединиться к антироссийским санкциям ЕС окончательно поставило крест на их способности играть роль "честного брокера". Так что, очевидно, сегодня Швейцария едва ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры организации", — заключил Ильичев.
Швейцария придерживается принципа военного нейтралитета, но в украинском конфликте однозначно поддерживает Киев. Она присоединилась практически ко всем санкциям, введенным против России с 24 февраля прошлого года, заблокировала российские активы на более чем 7,5 миллиарда долларов и намерена укреплять сотрудничество с НАТО. Как отмечали в российском МИД, нейтральный статус, который страна сохраняла даже в годы Второй мировой войны, остался только на словах.
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