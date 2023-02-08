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В МИД высказались насчет возможного переноса штаб-квартиры ООН в Швейцарию - РИА Новости, 08.02.2023
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В МИД высказались насчет возможного переноса штаб-квартиры ООН в Швейцарию
В МИД высказались насчет возможного переноса штаб-квартиры ООН в Швейцарию - РИА Новости, 08.02.2023
В МИД высказались насчет возможного переноса штаб-квартиры ООН в Швейцарию
Швейцария сейчас вряд ли может стать подходящим местом для штаб-квартиры ООН, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T10:48
2023-02-08T12:29
в мире
швейцария
петр ильичев
сша
оон
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Швейцария сейчас вряд ли может стать подходящим местом для штаб-квартиры ООН, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций российского МИД Петр Ильичев. Он отметил, что США все чаще нарушают свои обязательства по соглашению с ООН, что заставляет сомневаться в их праве сохранять статус страны пребывания центральных учреждений организации. Однако, по его мнению, в вопросе о возможном переносе штаб-квартиры в Швейцарию нельзя игнорировать отчетливый отход Берна от политики нейтралитета с момента начала российской спецоперации на Украине. "Безусловно, швейцарцы и до февраля 2022 года тяготели к подходам Евросоюза по важнейшим международным досье, однако решение присоединиться к антироссийским санкциям ЕС окончательно поставило крест на их способности играть роль "честного брокера". Так что, очевидно, сегодня Швейцария едва ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры организации", — заключил Ильичев. Швейцария придерживается принципа военного нейтралитета, но в украинском конфликте однозначно поддерживает Киев. Она присоединилась практически ко всем санкциям, введенным против России с 24 февраля прошлого года, заблокировала российские активы на более чем 7,5 миллиарда долларов и намерена укреплять сотрудничество с НАТО. Как отмечали в российском МИД, нейтральный статус, который страна сохраняла даже в годы Второй мировой войны, остался только на словах.Читайте полный текст интервью Петра Ильичева &gt;&gt;
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в мире, швейцария, петр ильичев, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Швейцария, Петр Ильичев, США, ООН, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
10:48 08.02.2023 (обновлено: 12:29 08.02.2023)
 
В МИД высказались насчет возможного переноса штаб-квартиры ООН в Швейцарию

Глава департамента МИД Ильичев: Швейцария вряд ли подходит для переноса штаб-квартиры ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании организации в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании организации в Женеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании организации в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Швейцария сейчас вряд ли может стать подходящим местом для штаб-квартиры ООН, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций российского МИД Петр Ильичев.
Он отметил, что США все чаще нарушают свои обязательства по соглашению с ООН, что заставляет сомневаться в их праве сохранять статус страны пребывания центральных учреждений организации. Однако, по его мнению, в вопросе о возможном переносе штаб-квартиры в Швейцарию нельзя игнорировать отчетливый отход Берна от политики нейтралитета с момента начала российской спецоперации на Украине.
"Безусловно, швейцарцы и до февраля 2022 года тяготели к подходам Евросоюза по важнейшим международным досье, однако решение присоединиться к антироссийским санкциям ЕС окончательно поставило крест на их способности играть роль "честного брокера". Так что, очевидно, сегодня Швейцария едва ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры организации", — заключил Ильичев.
Швейцария придерживается принципа военного нейтралитета, но в украинском конфликте однозначно поддерживает Киев. Она присоединилась практически ко всем санкциям, введенным против России с 24 февраля прошлого года, заблокировала российские активы на более чем 7,5 миллиарда долларов и намерена укреплять сотрудничество с НАТО. Как отмечали в российском МИД, нейтральный статус, который страна сохраняла даже в годы Второй мировой войны, остался только на словах.
Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
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