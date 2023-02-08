https://ria.ru/20230208/oon-1850489806.html

В МИД высказались насчет возможного переноса штаб-квартиры ООН в Швейцарию

В МИД высказались насчет возможного переноса штаб-квартиры ООН в Швейцарию - РИА Новости, 08.02.2023

В МИД высказались насчет возможного переноса штаб-квартиры ООН в Швейцарию

Швейцария сейчас вряд ли может стать подходящим местом для штаб-квартиры ООН, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T10:48

2023-02-08T10:48

2023-02-08T12:29

в мире

швейцария

петр ильичев

сша

оон

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Швейцария сейчас вряд ли может стать подходящим местом для штаб-квартиры ООН, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций российского МИД Петр Ильичев. Он отметил, что США все чаще нарушают свои обязательства по соглашению с ООН, что заставляет сомневаться в их праве сохранять статус страны пребывания центральных учреждений организации. Однако, по его мнению, в вопросе о возможном переносе штаб-квартиры в Швейцарию нельзя игнорировать отчетливый отход Берна от политики нейтралитета с момента начала российской спецоперации на Украине. "Безусловно, швейцарцы и до февраля 2022 года тяготели к подходам Евросоюза по важнейшим международным досье, однако решение присоединиться к антироссийским санкциям ЕС окончательно поставило крест на их способности играть роль "честного брокера". Так что, очевидно, сегодня Швейцария едва ли подходит на место нового дома для штаб-квартиры организации", — заключил Ильичев. Швейцария придерживается принципа военного нейтралитета, но в украинском конфликте однозначно поддерживает Киев. Она присоединилась практически ко всем санкциям, введенным против России с 24 февраля прошлого года, заблокировала российские активы на более чем 7,5 миллиарда долларов и намерена укреплять сотрудничество с НАТО. Как отмечали в российском МИД, нейтральный статус, который страна сохраняла даже в годы Второй мировой войны, остался только на словах.Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>

https://ria.ru/20221024/oon-1826193943.html

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Ольга Фомченкова

в мире, швейцария, петр ильичев, сша, оон, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)