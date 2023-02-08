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США все чаще нарушают соглашения о штаб-квартире ООН, заявили в МИД России - РИА Новости, 08.02.2023
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США все чаще нарушают соглашения о штаб-квартире ООН, заявили в МИД России
США все чаще нарушают соглашения о штаб-квартире ООН, заявили в МИД России - РИА Новости, 08.02.2023
США все чаще нарушают соглашения о штаб-квартире ООН, заявили в МИД России
Москва будет добиваться запуска процедуры арбитража против США из-за несоблюдения ими соглашения о статусе пребывания штаб-квартиры ООН, нарушения с... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T07:43
2023-02-08T08:59
в мире
сша
россия
москва
петр ильичев
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва будет добиваться запуска процедуры арбитража против США из-за несоблюдения ими соглашения о статусе пребывания штаб-квартиры ООН, нарушения с американской стороны участились, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев."США действительно заставляют все сильнее сомневаться в обоснованности их права сохранять за собой статус государства пребывания центральных учреждений ООН. В последнее время нарушения американцами обязательств по соответствующему соглашению со всемирной Организацией 1947 года не просто не прекратились, но и участились. Речь идет как о беспричинной невыдаче виз делегатам для участия в мероприятиях по ооновской линии, так и о введении ограничений на передвижения работающих в Нью-Йорке иностранных дипломатов и даже о буквально "рейдерских" захватах дипсобственности в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявил Ильичев.Он подчеркнул, что жертвами подобного произвола Вашингтона становится не только Россия, но и "целый ряд других "неугодных" государств, которые вместе с нами регулярно обращают внимание на неправомерное поведение США в ходе дискуссий на площадке профильного Комитета по сношениям со страной пребывания"."Со своей стороны намерены и впредь добиваться от генсекретаря ООН Антониу Гутерреша запуска процедуры арбитража против американцев, предусмотренной указанным соглашением 1947 года. Необходимые для этого полномочия у португальца имеются, в том числе благодаря принимаемым уже несколько лет подряд резолюциям Генассамблеи ООН с призывами к нему "безотлагательно подвергнуть самому серьезному рассмотрению" данный вопрос и "принять любые соответствующие меры" в целях его урегулирования", - отметил дипломат.Читайте полный текст интервью Петра Ильичева &gt;&gt;
https://ria.ru/20230208/pkhenyan-1850450812.html
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в мире, сша, россия, москва, петр ильичев, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, США, Россия, Москва, Петр Ильичев, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
07:43 08.02.2023 (обновлено: 08:59 08.02.2023)
 
США все чаще нарушают соглашения о штаб-квартире ООН, заявили в МИД России

МИД России: нарушения соглашения о штаб-квартире ООН со стороны США участились

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Москва будет добиваться запуска процедуры арбитража против США из-за несоблюдения ими соглашения о статусе пребывания штаб-квартиры ООН, нарушения с американской стороны участились, заявил в интервью РИА Новости директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.
"США действительно заставляют все сильнее сомневаться в обоснованности их права сохранять за собой статус государства пребывания центральных учреждений ООН. В последнее время нарушения американцами обязательств по соответствующему соглашению со всемирной Организацией 1947 года не просто не прекратились, но и участились. Речь идет как о беспричинной невыдаче виз делегатам для участия в мероприятиях по ооновской линии, так и о введении ограничений на передвижения работающих в Нью-Йорке иностранных дипломатов и даже о буквально "рейдерских" захватах дипсобственности в нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года", - заявил Ильичев.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
06:11
США зациклились на санкциях, пытаясь сломить Пхеньян, заявили в МИД России
Он подчеркнул, что жертвами подобного произвола Вашингтона становится не только Россия, но и "целый ряд других "неугодных" государств, которые вместе с нами регулярно обращают внимание на неправомерное поведение США в ходе дискуссий на площадке профильного Комитета по сношениям со страной пребывания".
"Со своей стороны намерены и впредь добиваться от генсекретаря ООН Антониу Гутерреша запуска процедуры арбитража против американцев, предусмотренной указанным соглашением 1947 года. Необходимые для этого полномочия у португальца имеются, в том числе благодаря принимаемым уже несколько лет подряд резолюциям Генассамблеи ООН с призывами к нему "безотлагательно подвергнуть самому серьезному рассмотрению" данный вопрос и "принять любые соответствующие меры" в целях его урегулирования", - отметил дипломат.
Читайте полный текст интервью Петра Ильичева >>
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