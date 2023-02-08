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Россия вряд ли попросит ОДКБ присоединиться к спецоперации, заявил сенатор - РИА Новости, 08.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/odkb-1850508165.html
Россия вряд ли попросит ОДКБ присоединиться к спецоперации, заявил сенатор
Россия вряд ли попросит ОДКБ присоединиться к спецоперации, заявил сенатор - РИА Новости, 08.02.2023
Россия вряд ли попросит ОДКБ присоединиться к спецоперации, заявил сенатор
Россия вряд ли обратится к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуации по Украине, если только кто-то не захочет сам внести... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:47
2023-02-08T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
владимир джабаров
совет федерации рф
россия
одкб
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия вряд ли обратится к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуации по Украине, если только кто-то не захочет сам внести свой вклад, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров. В ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" ведущая затронула тему разработки механизма для выполнения миротворческих операций ОДКБ.Джабаров также считает, что государства-члены ОДКБ могут решать вопросы по организации миротворческих миссий в других странах без позиции Совбеза ООН - на соответствующий вопрос он ответил: "Вполне". Сенатор напомнил, что в январе прошлого года подразделения ОДКБ уже оказывали необходимую помощь Казахстану."Когда США проводили операцию в Ираке и Афганистане, им никакого разрешения СБ ООН было не нужно", - сказал политик.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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в мире, владимир джабаров, совет федерации рф, россия, одкб, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Россия, ОДКБ, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:47 08.02.2023 (обновлено: 13:01 08.02.2023)
 
Россия вряд ли попросит ОДКБ присоединиться к спецоперации, заявил сенатор

Сенатор Джабаров: Россия вряд ли попросит партнеров по ОДКБ присоединиться к спецоперации

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Владимир Джабаров. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия вряд ли обратится к партнерам по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в ситуации по Украине, если только кто-то не захочет сам внести свой вклад, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров.
В ходе брифинга на площадке медиагруппы "Россия сегодня" ведущая затронула тему разработки механизма для выполнения миротворческих операций ОДКБ.
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"Мы не сторонники втягивания наших партнеров по ОДКБ в ситуацию, которую мы решаем по Украине. Это наша спецоперация, если (только) кто-то захочет внести свой вклад. Но я не думаю, что мы будем обращаться к этим странам, они тоже испытывают мощное давление", - сказал политик на брифинге на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
Джабаров также считает, что государства-члены ОДКБ могут решать вопросы по организации миротворческих миссий в других странах без позиции Совбеза ООН - на соответствующий вопрос он ответил: "Вполне". Сенатор напомнил, что в январе прошлого года подразделения ОДКБ уже оказывали необходимую помощь Казахстану.
"Когда США проводили операцию в Ираке и Афганистане, им никакого разрешения СБ ООН было не нужно", - сказал политик.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссияОДКБУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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