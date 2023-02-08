https://ria.ru/20230208/nato-1850684296.html

США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО

США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО - РИА Новости, 08.02.2023

США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО

США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО, страны предприняли значительные шаги для разрешения озабоченностей Турции, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T22:09

2023-02-08T22:09

2023-02-08T22:21

в мире

сша

финляндия

швеция

нато

турция

энтони блинкен

йенс столтенберг

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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО, страны предприняли значительные шаги для разрешения озабоченностей Турции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Блинкен подчеркнул, что, по оценке Вашингтона, Финляндия и Швеция предприняли значительные шаги для разрешения имеющихся у Турции озабоченностей по расширению НАТО.Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.

https://ria.ru/20230206/nato-1850138792.html

сша

финляндия

швеция

турция

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, финляндия, швеция, нато, турция, энтони блинкен, йенс столтенберг, мевлют чавушоглу