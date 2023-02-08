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США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО - РИА Новости, 08.02.2023
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США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО
США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО - РИА Новости, 08.02.2023
США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО
США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО, страны предприняли значительные шаги для разрешения озабоченностей Турции, заявил госсекретарь США... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T22:09
2023-02-08T22:21
в мире
сша
финляндия
швеция
нато
турция
энтони блинкен
йенс столтенберг
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО, страны предприняли значительные шаги для разрешения озабоченностей Турции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.Блинкен подчеркнул, что, по оценке Вашингтона, Финляндия и Швеция предприняли значительные шаги для разрешения имеющихся у Турции озабоченностей по расширению НАТО.Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
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сша
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в мире, сша, финляндия, швеция, нато, турция, энтони блинкен, йенс столтенберг, мевлют чавушоглу
В мире, США, Финляндия, Швеция, НАТО, Турция, Энтони Блинкен, Йенс Столтенберг, Мевлют Чавушоглу
22:09 08.02.2023 (обновлено: 22:21 08.02.2023)
 
США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО

Блинкен: США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев - РИА Новости. США уверены, что Финляндия и Швеция вскоре вступят в НАТО, страны предприняли значительные шаги для разрешения озабоченностей Турции, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Финляндия и Швеция готовы вступить в НАТО, по нашему мнению. И альянс должен приветствовать их как можно скорее… Мы уверены, что НАТО примет обе страны, и это произойдет скоро", - заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Блинкен подчеркнул, что, по оценке Вашингтона, Финляндия и Швеция предприняли значительные шаги для разрешения имеющихся у Турции озабоченностей по расширению НАТО.
Совместная заявка Финляндии и Швеции на вступление в НАТО уже одобрена 28 странами из 30, за исключением Турции и Венгрии. Ранее власти Турции заявляли, что готовы одобрить членство Финляндии в НАТО, но не Швеции. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу при этом заявлял, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки. Финские власти неоднократно подчеркивали, что совместное вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс в общих интересах всех стран-участниц НАТО и обе северные страны намерены присоединиться к альянсу только вместе. Процесс ратификации совместной заявки Финляндии и Швеции по вступлению в НАТО замедлился в начале этого года из-за акций протеста в Стокгольме, осложнивших отношения с Турцией.
Флаги Финляндии и Хельсинки - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 20:14
СМИ узнали о согласии Финляндии вступить в НАТО без Швеции
 
В миреСШАФинляндияШвецияНАТОТурцияЭнтони БлинкенЙенс СтолтенбергМевлют Чавушоглу
 
 
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