https://ria.ru/20230208/mkhg-1850597791.html

РКН ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы"

РКН ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы" - РИА Новости, 08.02.2023

РКН ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы"

Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ) за размещение запрещенного контента, РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T16:16

2023-02-08T16:16

2023-02-08T16:16

общество

московская хельсинкская группа

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

московский городской суд

москва

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ) за размещение запрещенного контента, в частности материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, сообщили РИА Новости в ведомстве. Во вторник Роскомнадзор ограничил доступ на территории страны к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ). "На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента. В частности, на этом ресурсе были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в сообщении. Мосгорсуд 25 января ликвидировал старейшую в России правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа". Минюст РФ аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы.

https://ria.ru/20221215/feyki-1838794518.html

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, московская хельсинкская группа, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд, москва