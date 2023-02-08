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РКН ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы" - РИА Новости, 08.02.2023
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РКН ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы"
РКН ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы" - РИА Новости, 08.02.2023
РКН ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы"
Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ) за размещение запрещенного контента, РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:16
2023-02-08T16:16
общество
московская хельсинкская группа
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ) за размещение запрещенного контента, в частности материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, сообщили РИА Новости в ведомстве. Во вторник Роскомнадзор ограничил доступ на территории страны к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ). "На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента. В частности, на этом ресурсе были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в сообщении. Мосгорсуд 25 января ликвидировал старейшую в России правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа". Минюст РФ аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы.
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Ольга Фомченкова
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общество, московская хельсинкская группа, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд, москва
Общество, Московская Хельсинкская группа, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Московский городской суд, Москва
16:16 08.02.2023
 
РКН ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы" из-за фейков

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ) за размещение запрещенного контента, в частности материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Во вторник Роскомнадзор ограничил доступ на территории страны к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ).
"На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента. В частности, на этом ресурсе были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Мосгорсуд 25 января ликвидировал старейшую в России правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа". Минюст РФ аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы.
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря 2022, 10:27Специальная военная операция на Украине
РКН ограничил доступ к более чем 122 тысячам фейков о спецоперации
 
ОбществоМосковская Хельсинкская группаФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Московский городской судМосква
 
 
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