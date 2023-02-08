https://ria.ru/20230208/mkhg-1850597791.html
РКН ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы"
РКН ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы" - РИА Новости, 08.02.2023
РКН ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы"
Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ) за размещение запрещенного контента, РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T16:16
2023-02-08T16:16
2023-02-08T16:16
общество
московская хельсинкская группа
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
московский городской суд
москва
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ на территории России к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ) за размещение запрещенного контента, в частности материалов, содержащих недостоверную общественно значимую информацию, сообщили РИА Новости в ведомстве. Во вторник Роскомнадзор ограничил доступ на территории страны к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" (МХГ). "На основании закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" доступ к сайту правозащитной организации "Московская Хельсинкская группа" ограничен на постоянной основе в связи с неоднократным размещением запрещенного контента. В частности, на этом ресурсе были выявлены материалы, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, а также дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в сообщении. Мосгорсуд 25 января ликвидировал старейшую в России правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа". Минюст РФ аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы.
https://ria.ru/20221215/feyki-1838794518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская хельсинкская группа, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), московский городской суд, москва
Общество, Московская Хельсинкская группа, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Московский городской суд, Москва
РКН ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Московской Хельсинкской группы" из-за фейков