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Новый борт МЧС России со спасателями и врачами вылетел в Турцию

Новый борт МЧС России со спасателями и врачами вылетел в Турцию - РИА Новости, 08.02.2023

Новый борт МЧС России со спасателями и врачами вылетел в Турцию

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Турцию с дополнительной группировкой спасателей и врачей, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:55

2023-02-08T14:55

2023-02-08T15:03

россия

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

ил-76

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Транспортный самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Турцию с дополнительной группировкой спасателей и врачей, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Самолет Ил-76 МЧС России вылетел в Турецкую Республику со вторым эшелоном аэромобильной группировки", - сказал собеседник агентства.По его словам, спецборт доставит в Турцию 50 спасателей и 11 врачей. В составе медицинской бригады Минздрава РФ – травматологи, нейрохирурги, хирурги, детские хирурги, а также анестезиологи-реаниматологи.Ранее на помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турцию прибыли более 100 сотрудников МЧС РФ, а также мобильный госпиталь. Еще свыше 50 российских спасателей работают в Сирии.

россия

турция

сирия

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россия, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, ил-76