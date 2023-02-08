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МЧС провело полную разведку Кахраманмараша после землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023
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МЧС провело полную разведку Кахраманмараша после землетрясения
МЧС провело полную разведку Кахраманмараша после землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023
МЧС провело полную разведку Кахраманмараша после землетрясения
Российские спасатели провели полную разведку турецкого Кахраманмараша, разрушенного землетрясением, и работают на наиболее сложных участках, сообщил журналистам РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:17
2023-02-08T14:17
в мире
кахраманмараш
россия
турция
даниил мартынов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сильное землетрясение в турции и сирии
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КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 8 фев - РИА Новости. Российские спасатели провели полную разведку турецкого Кахраманмараша, разрушенного землетрясением, и работают на наиболее сложных участках, сообщил журналистам советник главы МЧС России Данила Мартынов. "Полностью проведена разведка всего города. Мы обозначили основные локации, где наиболее серьёзные повреждения, и сконцентрировались сейчас на этом", - сказал Мартынов. Он добавил, что полностью организовано взаимодействие с местными властями, а также международными командами спасателей, которые прибыли в Кахраманмараш. Российские спасатели работают в самых сложных, самых разрушенных кварталах города, уточнил Мартынов. Также выделена резервная мобильная группа, которая реагирует на запросы спасателей других стран или местных жителей. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число жертв возросло до 8574, раненых уже 49133. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850544180.html
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в мире, кахраманмараш, россия, турция, даниил мартынов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Кахраманмараш, Россия, Турция, Даниил Мартынов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сильное землетрясение в Турции и Сирии
14:17 08.02.2023
 
МЧС провело полную разведку Кахраманмараша после землетрясения

МЧС: российские спасатели провели полную разведку Кахраманмараша после землетрясения

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЖилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости
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Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш
Читать ria.ru в
КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 8 фев - РИА Новости. Российские спасатели провели полную разведку турецкого Кахраманмараша, разрушенного землетрясением, и работают на наиболее сложных участках, сообщил журналистам советник главы МЧС России Данила Мартынов.
"Полностью проведена разведка всего города. Мы обозначили основные локации, где наиболее серьёзные повреждения, и сконцентрировались сейчас на этом", - сказал Мартынов.
Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
13:55
Эрдоган поставил цель устранить последствия землетрясения за год
Он добавил, что полностью организовано взаимодействие с местными властями, а также международными командами спасателей, которые прибыли в Кахраманмараш.
Российские спасатели работают в самых сложных, самых разрушенных кварталах города, уточнил Мартынов. Также выделена резервная мобильная группа, которая реагирует на запросы спасателей других стран или местных жителей.
Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число жертв возросло до 8574, раненых уже 49133.
Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
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В миреКахраманмарашРоссияТурцияДаниил МартыновМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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