https://ria.ru/20230208/mchs-1850552672.html

МЧС провело полную разведку Кахраманмараша после землетрясения

МЧС провело полную разведку Кахраманмараша после землетрясения - РИА Новости, 08.02.2023

МЧС провело полную разведку Кахраманмараша после землетрясения

Российские спасатели провели полную разведку турецкого Кахраманмараша, разрушенного землетрясением, и работают на наиболее сложных участках, сообщил журналистам РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:17

2023-02-08T14:17

2023-02-08T14:17

в мире

кахраманмараш

россия

турция

даниил мартынов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

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КАХРАМАНМАРАШ (Турция), 8 фев - РИА Новости. Российские спасатели провели полную разведку турецкого Кахраманмараша, разрушенного землетрясением, и работают на наиболее сложных участках, сообщил журналистам советник главы МЧС России Данила Мартынов. "Полностью проведена разведка всего города. Мы обозначили основные локации, где наиболее серьёзные повреждения, и сконцентрировались сейчас на этом", - сказал Мартынов. Он добавил, что полностью организовано взаимодействие с местными властями, а также международными командами спасателей, которые прибыли в Кахраманмараш. Российские спасатели работают в самых сложных, самых разрушенных кварталах города, уточнил Мартынов. Также выделена резервная мобильная группа, которая реагирует на запросы спасателей других стран или местных жителей. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции. Оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. По последним данным, число жертв возросло до 8574, раненых уже 49133. Эрдоган объявил семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230208/zemletryasenie-1850544180.html

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850372410.html

кахраманмараш

россия

турция

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в мире, кахраманмараш, россия, турция, даниил мартынов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии