https://ria.ru/20230208/matsuev-1850495779.html
В Италии отменили концерты Дениса Мацуева
В Италии отменили концерты Дениса Мацуева - РИА Новости, 08.02.2023
В Италии отменили концерты Дениса Мацуева
В Италии отменили два концерта Дениса Мацуева. Сообщение об этом появилось на сайте международного фестиваля Pianistico, в ходе которого должны были состоятся... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:23
2023-02-08T11:23
2023-02-08T12:07
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Италии отменили два концерта Дениса Мацуева. Сообщение об этом появилось на сайте международного фестиваля Pianistico, в ходе которого должны были состоятся выступления. Мероприятия были запланированы на май 2023 года. Организаторы отменили концерты после писем мэров городов Брешиа и Бергамо. Они были написаны после просьбы посла Украины в Италии Ярослава Мельника.
https://ria.ru/20230127/festival-1847917251.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, музыка, денис мацуев, знаменитости, италия
Культура, Новости культуры, Музыка, Денис Мацуев, Знаменитости, Италия
11:23 08.02.2023 (обновлено: 12:07 08.02.2023)
В Италии отменили концерты Дениса Мацуева
В Италии отменили запланированные на май 2023 года концерты Дениса Мацуева