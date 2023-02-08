https://ria.ru/20230208/matsuev-1850495779.html

В Италии отменили концерты Дениса Мацуева

В Италии отменили концерты Дениса Мацуева - РИА Новости, 08.02.2023

В Италии отменили концерты Дениса Мацуева

В Италии отменили два концерта Дениса Мацуева. Сообщение об этом появилось на сайте международного фестиваля Pianistico, в ходе которого должны были состоятся... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:23

2023-02-08T11:23

2023-02-08T12:07

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Италии отменили два концерта Дениса Мацуева. Сообщение об этом появилось на сайте международного фестиваля Pianistico, в ходе которого должны были состоятся выступления. Мероприятия были запланированы на май 2023 года. Организаторы отменили концерты после писем мэров городов Брешиа и Бергамо. Они были написаны после просьбы посла Украины в Италии Ярослава Мельника.

https://ria.ru/20230127/festival-1847917251.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, музыка, денис мацуев, знаменитости, италия