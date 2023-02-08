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В Италии отменили концерты Дениса Мацуева - РИА Новости, 08.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230208/matsuev-1850495779.html
В Италии отменили концерты Дениса Мацуева
В Италии отменили концерты Дениса Мацуева - РИА Новости, 08.02.2023
В Италии отменили концерты Дениса Мацуева
В Италии отменили два концерта Дениса Мацуева. Сообщение об этом появилось на сайте международного фестиваля Pianistico, в ходе которого должны были состоятся... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:23
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культура
новости культуры
музыка
денис мацуев
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Италии отменили два концерта Дениса Мацуева. Сообщение об этом появилось на сайте международного фестиваля Pianistico, в ходе которого должны были состоятся выступления. Мероприятия были запланированы на май 2023 года. Организаторы отменили концерты после писем мэров городов Брешиа и Бергамо. Они были написаны после просьбы посла Украины в Италии Ярослава Мельника.
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новости культуры, музыка, денис мацуев, знаменитости, италия
Культура, Новости культуры, Музыка, Денис Мацуев, Знаменитости, Италия
11:23 08.02.2023 (обновлено: 12:07 08.02.2023)
 
В Италии отменили концерты Дениса Мацуева

В Италии отменили запланированные на май 2023 года концерты Дениса Мацуева

© Фото из личного архива Дениса Мацуева Пианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев
© Фото из личного архива Дениса Мацуева
Пианист Денис Мацуев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Италии отменили два концерта Дениса Мацуева. Сообщение об этом появилось на сайте международного фестиваля Pianistico, в ходе которого должны были состоятся выступления.
Мероприятия были запланированы на май 2023 года.
Организаторы отменили концерты после писем мэров городов Брешиа и Бергамо. Они были написаны после просьбы посла Украины в Италии Ярослава Мельника.
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