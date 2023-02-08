https://ria.ru/20230208/marshrut-1850618971.html

Путин рассказал об особенностях использования Северного морского пути

Путин рассказал об особенностях использования Северного морского пути - РИА Новости, 08.02.2023

Путин рассказал об особенностях использования Северного морского пути

Оптимальный маршрут Северного морского пути проходит по российским водам, но если ситуация в Арктике будет меняться, важно понимать, где он будет проложен,... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:01

2023-02-08T17:01

2023-02-08T17:46

россия

арктика

дальний восток

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Оптимальный маршрут Северного морского пути проходит по российским водам, но если ситуация в Арктике будет меняться, важно понимать, где он будет проложен, заявил президент РФ Владимир Путин. В среду глава государства встретился с молодыми учеными, награжденными премиями в области науки и инноваций за 2022 год. В ходе общения сотрудники Института океанологии РАН рассказали главе государства о своем исследовании стоков сибирских рек с учетом процесса таяния арктических льдов. "По нашим водам проходит оптимальный маршрут Северного морского пути, но зависимости от того, как ситуация будет меняться, нам важно понимать, где этот оптимальный путь будет проложен", - сказал Путин. Он также отметил, что Минтранс должен поближе ознакомиться с этими исследованиями, поскольку они имеют практическое значение. Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".

https://ria.ru/20230208/uchenye-1850592073.html

https://ria.ru/20230205/arktika-1849826207.html

россия

арктика

дальний восток

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россия, арктика, дальний восток, владимир путин, российская академия наук