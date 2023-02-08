17:01 08.02.2023 (обновлено: 17:46 08.02.2023)
Путин рассказал об особенностях использования Северного морского пути
Путин: оптимальный маршрут Северного морского пути проходит по российским водам
© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым учёным за 2022 год. 8 февраля 2023
Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций молодым учёным за 2022 год. 8 февраля 2023
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Оптимальный маршрут Северного морского пути проходит по российским водам, но если ситуация в Арктике будет меняться, важно понимать, где он будет проложен, заявил президент РФ Владимир Путин.
В среду глава государства встретился с молодыми учеными, награжденными премиями в области науки и инноваций за 2022 год. В ходе общения сотрудники Института океанологии РАН рассказали главе государства о своем исследовании стоков сибирских рек с учетом процесса таяния арктических льдов.
"По нашим водам проходит оптимальный маршрут Северного морского пути, но зависимости от того, как ситуация будет меняться, нам важно понимать, где этот оптимальный путь будет проложен", - сказал Путин.
Он также отметил, что Минтранс должен поближе ознакомиться с этими исследованиями, поскольку они имеют практическое значение.
Северный морской путь – кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком. Законодательством РФ определен как "исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике".
5 февраля, 10:33Посол рассказал о сотрудничестве России и Индии в Арктике