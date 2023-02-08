https://ria.ru/20230208/leps-1850658121.html
Минфин США исключил Лепса из санкционного списка
Минфин США исключил Лепса из санкционного списка - РИА Новости, 08.02.2023
Минфин США исключил Лепса из санкционного списка
Министерство финансов США исключило Григория Лепса из санкционного списка, сообщили на сайте ведомства. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:18
2023-02-08T19:18
2023-02-08T19:18
шоубиз
григорий лепс
сша
министерство финансов сша
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министерство финансов США исключило Григория Лепса из санкционного списка, сообщили на сайте ведомства. В 2013 году музыкант попал в него якобы из-за связи с преступной группировкой "Братский круг". Министерство финансов предположило, что артист помогал злоумышленникам перевозить деньги за границу. После этого музыканту запретили въезд в США и наложили арест на его активы. Тем не менее представитель Лепса опроверг обвинения в адрес певца. Кроме того, он назвал их "бредом". Ранее директор Димы Билана прокомментировал внесение певца в санкционный список Канады. Он отметил, что произошедшее не повлияет на концертную деятельность артиста.
https://ria.ru/20230203/gazmanov-1849596775.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
григорий лепс, сша, министерство финансов сша
Шоубиз, Григорий Лепс, США, Министерство финансов США
Минфин США исключил Лепса из санкционного списка
Минфин США исключил певца Григория Лепса из санкционного списка