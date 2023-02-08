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Минфин США исключил Лепса из санкционного списка - РИА Новости, 08.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230208/leps-1850658121.html
Минфин США исключил Лепса из санкционного списка
Минфин США исключил Лепса из санкционного списка - РИА Новости, 08.02.2023
Минфин США исключил Лепса из санкционного списка
Министерство финансов США исключило Григория Лепса из санкционного списка, сообщили на сайте ведомства. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T19:18
2023-02-08T19:18
шоубиз
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министерство финансов США исключило Григория Лепса из санкционного списка, сообщили на сайте ведомства. В 2013 году музыкант попал в него якобы из-за связи с преступной группировкой "Братский круг". Министерство финансов предположило, что артист помогал злоумышленникам перевозить деньги за границу. После этого музыканту запретили въезд в США и наложили арест на его активы. Тем не менее представитель Лепса опроверг обвинения в адрес певца. Кроме того, он назвал их "бредом". Ранее директор Димы Билана прокомментировал внесение певца в санкционный список Канады. Он отметил, что произошедшее не повлияет на концертную деятельность артиста.
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григорий лепс, сша, министерство финансов сша
Шоубиз, Григорий Лепс, США, Министерство финансов США
19:18 08.02.2023
 
Минфин США исключил Лепса из санкционного списка

Минфин США исключил певца Григория Лепса из санкционного списка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПевец Григорий Лепс
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Министерство финансов США исключило Григория Лепса из санкционного списка, сообщили на сайте ведомства.
В 2013 году музыкант попал в него якобы из-за связи с преступной группировкой "Братский круг". Министерство финансов предположило, что артист помогал злоумышленникам перевозить деньги за границу.
После этого музыканту запретили въезд в США и наложили арест на его активы. Тем не менее представитель Лепса опроверг обвинения в адрес певца. Кроме того, он назвал их "бредом".
Ранее директор Димы Билана прокомментировал внесение певца в санкционный список Канады. Он отметил, что произошедшее не повлияет на концертную деятельность артиста.
Певец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина За сильную Россию! на стадионе Лужники. - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 18:58Шоубиз
Газманов назвал себя "кавалером всех санкций"
 
ШоубизГригорий ЛепсСШАМинистерство финансов США
 
 
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