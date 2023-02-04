https://ria.ru/20230204/bilan-1849726353.html

Директор Билана прокомментировал введенные против артиста санкции

Директор Билана прокомментировал введенные против артиста санкции - РИА Новости, 04.02.2023

Директор Билана прокомментировал введенные против артиста санкции

Внесение певца Димы Билана в санкционный список Канады никак не повлияет на концертную деятельность артиста, заявил РИА Новости его концертный директор Дмитрий... РИА Новости, 04.02.2023

2023-02-04T12:49

2023-02-04T12:49

2023-02-04T12:49

шоубиз

канада

дима билан (виктор белан)

марат башаров

александр маршал

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Внесение певца Димы Билана в санкционный список Канады никак не повлияет на концертную деятельность артиста, заявил РИА Новости его концертный директор Дмитрий Бушуев. Канада в пятницу ввела санкции против ряда российских артистов и певцов, включая Билана. "Наверное, (санкции – ред.) никак не повлияют на нашу концертную деятельность", - сказал Бушуев. По словам директора, певец не планировал выступать в Канаде в ближайшее время. В свою очередь Марат Башаров и Александр Маршал отказались от комментариев.

https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849698760.html

https://ria.ru/20230203/sanktsii-1849675894.html

канада

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

канада, дима билан (виктор белан), марат башаров, александр маршал, санкции в отношении россии