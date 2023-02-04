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Директор Билана прокомментировал введенные против артиста санкции - РИА Новости, 04.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230204/bilan-1849726353.html
Директор Билана прокомментировал введенные против артиста санкции
Директор Билана прокомментировал введенные против артиста санкции - РИА Новости, 04.02.2023
Директор Билана прокомментировал введенные против артиста санкции
Внесение певца Димы Билана в санкционный список Канады никак не повлияет на концертную деятельность артиста, заявил РИА Новости его концертный директор Дмитрий... РИА Новости, 04.02.2023
2023-02-04T12:49
2023-02-04T12:49
шоубиз
канада
дима билан (виктор белан)
марат башаров
александр маршал
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Внесение певца Димы Билана в санкционный список Канады никак не повлияет на концертную деятельность артиста, заявил РИА Новости его концертный директор Дмитрий Бушуев. Канада в пятницу ввела санкции против ряда российских артистов и певцов, включая Билана. "Наверное, (санкции – ред.) никак не повлияют на нашу концертную деятельность", - сказал Бушуев. По словам директора, певец не планировал выступать в Канаде в ближайшее время. В свою очередь Марат Башаров и Александр Маршал отказались от комментариев.
https://ria.ru/20230204/sanktsii-1849698760.html
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канада, дима билан (виктор белан), марат башаров, александр маршал, санкции в отношении россии
Шоубиз, Канада, Дима Билан (Виктор Белан), Марат Башаров, Александр Маршал, Санкции в отношении России
12:49 04.02.2023
 
Директор Билана прокомментировал введенные против артиста санкции

Директор Билана заявил, что санкции против артиста не повлияют на концертную деятельность

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЮбилейный концерт Димы Билана
Юбилейный концерт Димы Билана - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Юбилейный концерт Димы Билана. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Внесение певца Димы Билана в санкционный список Канады никак не повлияет на концертную деятельность артиста, заявил РИА Новости его концертный директор Дмитрий Бушуев.
Канада в пятницу ввела санкции против ряда российских артистов и певцов, включая Билана.
Журналист Евгений Поддубный
Вчера, 08:57
Военкор Поддубный прокомментировал введенные против него санкции
"Наверное, (санкции – ред.) никак не повлияют на нашу концертную деятельность", - сказал Бушуев.
По словам директора, певец не планировал выступать в Канаде в ближайшее время.
В свою очередь Марат Башаров и Александр Маршал отказались от комментариев.
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 03.02.2023
3 февраля, 23:43
Россия ответит на новые санкции Канады, заявил посол в Оттаве
 
ШоубизКанадаДима Билан (Виктор Белан)Марат БашаровАлександр МаршалСанкции в отношении России
 
 
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