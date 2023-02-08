https://ria.ru/20230208/kurily-1850532313.html

Карасин отверг возможность переговоров с Японией после заявлений о Курилах

Карасин отверг возможность переговоров с Японией после заявлений о Курилах - РИА Новости, 08.02.2023

Карасин отверг возможность переговоров с Японией после заявлений о Курилах

О переговорах с Японией по мирному договору не может быть и речи после заявлений премьер-министра Японии Фумио Кисиды о японской принадлежности островов... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T13:14

2023-02-08T13:14

2023-02-08T13:47

в мире

япония

курильские острова

россия

кунашир (остров)

есимаса хаяси

григорий карасин

фумио кисида

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. О переговорах с Японией по мирному договору не может быть и речи после заявлений премьер-министра Японии Фумио Кисиды о японской принадлежности островов Курильской гряды, заявил РИА Новости глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси седьмого января заявил, что правительство Японии по-прежнему придерживается нацеленности на заключение мирного договора с Россией. На следующий день премьер-министр Фумио Кисида заявил на слушаниях в парламенте, что Япония по-прежнему будет вести переговоры, чтобы "прояснить принадлежность четырех (северных) островов", как в Японии называют Кунашир, Хабомаи, Шикотан и Итуруп."Нельзя сразу после заявления о намерении продолжать переговоры по мирному договору, тут же в течение одного дня менять позицию и опять говорить о том, что никаких разговоров о принадлежности четырех островов не может быть и речи: это все "незаконно оккупированные территории" и так далее. Это исключает первое заявление, после таких заявлений даже мысли о продолжении переговоров ни у кого не появится с российской стороны", - сказал он.Сенатор также добавил, что "хотелось бы, чтобы официальный Токио был более последователен в определении своей позиции по отношению к Российской Федерации"."Все заявления, которые носят нередко взаимоисключающий характер и противоречивы по сути, они только будоражат воображение японской общественности и заодно вызывают эмоциональную реакцию в российском общественном мнении", - отметил Карасин.Сенатор подчеркнул, что Японии "надо более уважительно относиться к соседям"."Нельзя свирепо следовать санкционному графику, который для тебя разрабатывают в Вашингтоне и НАТО. Это ущербно для внешнеполитических позиций Токио и малоперспективно в целом", - заключил парламентарий.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам японский премьер заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это серьезная уступка со стороны Японии, так как до сих пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.

https://ria.ru/20230207/kurily-1850203487.html

https://ria.ru/20230208/yaponiya-1850451959.html

https://ria.ru/20230206/yaponiya-1849927063.html

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курильские острова

россия

кунашир (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, курильские острова, россия, кунашир (остров), есимаса хаяси, григорий карасин, фумио кисида, совет федерации рф