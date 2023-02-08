https://ria.ru/20230208/krym-1850509334.html

Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде

Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде - РИА Новости, 08.02.2023

Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде

Россия даст жесткий ответ всеми силами и средствами на малейшую угрозу безопасности Крыма, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T11:52

2023-02-08T11:52

2023-02-08T11:53

безопасность

россия

совет федерации рф

владимир джабаров

республика крым

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия даст жесткий ответ всеми силами и средствами на малейшую угрозу безопасности Крыма, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Пентагон заявил о намерении осуществлять на Украину поставки дальнобойных ракет, радиус действия которых составляет до 150 километров. "Если Россия почувствует реальную опасность для Крыма, малейшую угрозу Крыму, она даст жесткий ответ всеми силами и средствами", - отметил политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". Он подчеркнул, что использование американских ракет против России и ее территории "может привести к тяжелейшему конфликту России и НАТО". Говоря о сотрудничестве с Белоруссией в рамках "союзного государства", Джабаров подчеркнул, что "мы не допустим, чтобы была опасность для территориальной целостности Белоруссии". Он подчеркнул возросшее взаимодействие двух стран, в том числе и в сфере обороны и безопасности.

https://ria.ru/20230204/medvedev-1849780234.html

россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, совет федерации рф, владимир джабаров, республика крым