https://ria.ru/20230208/krym-1850509334.html
Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде
Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде - РИА Новости, 08.02.2023
Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде
Россия даст жесткий ответ всеми силами и средствами на малейшую угрозу безопасности Крыма, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:52
2023-02-08T11:52
2023-02-08T11:53
безопасность
россия
совет федерации рф
владимир джабаров
республика крым
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия даст жесткий ответ всеми силами и средствами на малейшую угрозу безопасности Крыма, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Пентагон заявил о намерении осуществлять на Украину поставки дальнобойных ракет, радиус действия которых составляет до 150 километров. "Если Россия почувствует реальную опасность для Крыма, малейшую угрозу Крыму, она даст жесткий ответ всеми силами и средствами", - отметил политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". Он подчеркнул, что использование американских ракет против России и ее территории "может привести к тяжелейшему конфликту России и НАТО". Говоря о сотрудничестве с Белоруссией в рамках "союзного государства", Джабаров подчеркнул, что "мы не допустим, чтобы была опасность для территориальной целостности Белоруссии". Он подчеркнул возросшее взаимодействие двух стран, в том числе и в сфере обороны и безопасности.
https://ria.ru/20230204/medvedev-1849780234.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, совет федерации рф, владимир джабаров, республика крым
Безопасность, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Республика Крым
11:52 08.02.2023 (обновлено: 11:53 08.02.2023)
Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде
Сенатор Джабаров пригрозил ответом всеми силами и средствами на любую угрозу Крыму