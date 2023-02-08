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Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде - РИА Новости, 08.02.2023
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Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде
Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде - РИА Новости, 08.02.2023
Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде
Россия даст жесткий ответ всеми силами и средствами на малейшую угрозу безопасности Крыма, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T11:52
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безопасность
россия
совет федерации рф
владимир джабаров
республика крым
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия даст жесткий ответ всеми силами и средствами на малейшую угрозу безопасности Крыма, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. Ранее Пентагон заявил о намерении осуществлять на Украину поставки дальнобойных ракет, радиус действия которых составляет до 150 километров. "Если Россия почувствует реальную опасность для Крыма, малейшую угрозу Крыму, она даст жесткий ответ всеми силами и средствами", - отметил политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". Он подчеркнул, что использование американских ракет против России и ее территории "может привести к тяжелейшему конфликту России и НАТО". Говоря о сотрудничестве с Белоруссией в рамках "союзного государства", Джабаров подчеркнул, что "мы не допустим, чтобы была опасность для территориальной целостности Белоруссии". Он подчеркнул возросшее взаимодействие двух стран, в том числе и в сфере обороны и безопасности.
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россия
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безопасность, россия, совет федерации рф, владимир джабаров, республика крым
Безопасность, Россия, Совет Федерации РФ, Владимир Джабаров, Республика Крым
11:52 08.02.2023 (обновлено: 11:53 08.02.2023)
 
Россия даст жесткий ответ на любую угрозу Крыму, предупредили в Совфеде

Сенатор Джабаров пригрозил ответом всеми силами и средствами на любую угрозу Крыму

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанкВолны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле
Волны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Волны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Россия даст жесткий ответ всеми силами и средствами на малейшую угрозу безопасности Крыма, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее Пентагон заявил о намерении осуществлять на Украину поставки дальнобойных ракет, радиус действия которых составляет до 150 километров.
"Если Россия почувствует реальную опасность для Крыма, малейшую угрозу Крыму, она даст жесткий ответ всеми силами и средствами", - отметил политик в ходе брифинга на площадке медиагруппы МИА "Россия сегодня". Он подчеркнул, что использование американских ракет против России и ее территории "может привести к тяжелейшему конфликту России и НАТО". Говоря о сотрудничестве с Белоруссией в рамках "союзного государства", Джабаров подчеркнул, что "мы не допустим, чтобы была опасность для территориальной целостности Белоруссии".
Он подчеркнул возросшее взаимодействие двух стран, в том числе и в сфере обороны и безопасности.
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 20:13
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БезопасностьРоссияСовет Федерации РФВладимир ДжабаровРеспублика Крым
 
 
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