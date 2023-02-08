https://ria.ru/20230208/krasnopol-1850447199.html

Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом

Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом - РИА Новости, 08.02.2023

Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом

Под Марьинкой бойцы группы "Викинг" применили высокоточный управляемый снаряд "Краснополь", чтобы поразить украинский узел связи, расположенный в... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T05:09

2023-02-08T05:09

2023-02-08T10:29

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

киев

денис пушилин

марьинка (донецкая область)

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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Под Марьинкой бойцы группы "Викинг" применили высокоточный управляемый снаряд "Краснополь", чтобы поразить украинский узел связи, расположенный в непосредственной близи от храма. Видеозапись уничтожения объекта оказалась в распоряжении РИА Новости. При помощи высокоточного боеприпаса военные смогли выполнить задачу и не повредить расположенную рядом церковь. Марьинка — пригород Донецка, находится всего в километре от столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских войск, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.В последние месяцы в районе Марьинки идут ожесточенные бои. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска продолжают освобождение юго-западной части города, но Киев перебрасывает на это направление дополнительные резервы.

https://ria.ru/20230208/voyna-1850465027.html

россия

донецкая народная республика

киев

марьинка (донецкая область)

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Кадры уничтожения украинского узла связи под Марьинкой Бойцы группы "Викинг" применили высокоточный управляемый снаряд "Краснополь", чтобы поразить украинский узел связи под Марьинкой, расположенный в непосредственной близи от храма. Кадры уничтожения объекта оказались в распоряжении РИА Новости. Применение высокоточного боеприпаса позволило военным выполнить задачу и при этом не повредить расположенную рядом церковь. 2023-02-08T05:09 true PT0M25S

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безопасность, россия, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, марьинка (донецкая область)