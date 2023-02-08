https://ria.ru/20230208/krasnopol-1850447199.html
Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом
Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом - РИА Новости, 08.02.2023
Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом
Под Марьинкой бойцы группы "Викинг" применили высокоточный управляемый снаряд "Краснополь", чтобы поразить украинский узел связи, расположенный в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:09
2023-02-08T05:09
2023-02-08T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
марьинка (донецкая область)
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ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Под Марьинкой бойцы группы "Викинг" применили высокоточный управляемый снаряд "Краснополь", чтобы поразить украинский узел связи, расположенный в непосредственной близи от храма. Видеозапись уничтожения объекта оказалась в распоряжении РИА Новости. При помощи высокоточного боеприпаса военные смогли выполнить задачу и не повредить расположенную рядом церковь. Марьинка — пригород Донецка, находится всего в километре от столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских войск, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.В последние месяцы в районе Марьинки идут ожесточенные бои. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска продолжают освобождение юго-западной части города, но Киев перебрасывает на это направление дополнительные резервы.
https://ria.ru/20230208/voyna-1850465027.html
россия
донецкая народная республика
киев
марьинка (донецкая область)
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Кадры уничтожения украинского узла связи под Марьинкой
Бойцы группы "Викинг" применили высокоточный управляемый снаряд "Краснополь", чтобы поразить украинский узел связи под Марьинкой, расположенный в непосредственной близи от храма. Кадры уничтожения объекта оказались в распоряжении РИА Новости. Применение высокоточного боеприпаса позволило военным выполнить задачу и при этом не повредить расположенную рядом церковь.
2023-02-08T05:09
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безопасность, россия, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, марьинка (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Марьинка (Донецкая область)
05:09 08.02.2023 (обновлено: 10:29 08.02.2023)
Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом
Бойцы "Викинга" уничтожили прикрывавшихся храмом украинских военных управляемым снарядом