Рейтинг@Mail.ru
Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/krasnopol-1850447199.html
Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом
Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом - РИА Новости, 08.02.2023
Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом
Под Марьинкой бойцы группы "Викинг" применили высокоточный управляемый снаряд "Краснополь", чтобы поразить украинский узел связи, расположенный в... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T05:09
2023-02-08T10:29
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
киев
денис пушилин
марьинка (донецкая область)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850465628_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d267e34e47e6e1352e45fe211130a6ee.jpg
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Под Марьинкой бойцы группы "Викинг" применили высокоточный управляемый снаряд "Краснополь", чтобы поразить украинский узел связи, расположенный в непосредственной близи от храма. Видеозапись уничтожения объекта оказалась в распоряжении РИА Новости. При помощи высокоточного боеприпаса военные смогли выполнить задачу и не повредить расположенную рядом церковь. Марьинка — пригород Донецка, находится всего в километре от столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских войск, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.В последние месяцы в районе Марьинки идут ожесточенные бои. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска продолжают освобождение юго-западной части города, но Киев перебрасывает на это направление дополнительные резервы.
https://ria.ru/20230208/voyna-1850465027.html
россия
донецкая народная республика
киев
марьинка (донецкая область)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры уничтожения украинского узла связи под Марьинкой
Бойцы группы "Викинг" применили высокоточный управляемый снаряд "Краснополь", чтобы поразить украинский узел связи под Марьинкой, расположенный в непосредственной близи от храма. Кадры уничтожения объекта оказались в распоряжении РИА Новости. Применение высокоточного боеприпаса позволило военным выполнить задачу и при этом не повредить расположенную рядом церковь.
2023-02-08T05:09
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850465628_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f1481be08a9f49a3a8b378f7ba1e2719.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, киев, денис пушилин, марьинка (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Киев, Денис Пушилин, Марьинка (Донецкая область)
05:09 08.02.2023 (обновлено: 10:29 08.02.2023)
 
Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили управляемым снарядом

Бойцы "Викинга" уничтожили прикрывавшихся храмом украинских военных управляемым снарядом

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Под Марьинкой бойцы группы "Викинг" применили высокоточный управляемый снаряд "Краснополь", чтобы поразить украинский узел связи, расположенный в непосредственной близи от храма.
Видеозапись уничтожения объекта оказалась в распоряжении РИА Новости. При помощи высокоточного боеприпаса военные смогли выполнить задачу и не повредить расположенную рядом церковь.
Марьинка — пригород Донецка, находится всего в километре от столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских войск, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
В последние месяцы в районе Марьинки идут ожесточенные бои. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, российские войска продолжают освобождение юго-западной части города, но Киев перебрасывает на это направление дополнительные резервы.
Памятник Владимиру Великому в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
09:06Специальная военная операция на Украине
Зеленский спровоцировал религиозную войну на Украине, заявил Медведчук
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаКиевДенис ПушилинМарьинка (Донецкая область)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала