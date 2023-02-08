https://ria.ru/20230208/kasem-1850672051.html

Шеф-редактора Sputnik Литва Касема после жалобы перевели в прежнюю камеру

Шеф-редактора Sputnik Литва Касема после жалобы перевели в прежнюю камеру - РИА Новости, 08.02.2023

Шеф-редактора Sputnik Литва Касема после жалобы перевели в прежнюю камеру

Арестованного в Латвии журналиста Марата Касема после жалобы адвоката перевели из одиночной в прежнюю камеру, написал Sputnik Литва в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T20:35

2023-02-08T20:35

2023-02-08T22:35

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литва

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Арестованного в Латвии журналиста Марата Касема после жалобы адвоката перевели из одиночной в прежнюю камеру, написал Sputnik Литва в своем Telegram-канале.Как рассказал на прошлой неделе изданию Sputnik Ближнее зарубежье представитель Касема, состояние здоровья его подзащитного критическое, ему требуется медицинская помощь.У Касема был сильнейший аллергический приступ и серьезно обострилось хроническое заболевание, отметило издание."Касем поблагодарил всех, кто поддерживает его, кто помог добиться вызволения из камеры", — сообщил Sputnik Литва.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет в Москве, работает в медиагруппе "Россия сегодня".В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения Касема". Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".

https://ria.ru/20230106/arest-1843267046.html

https://ria.ru/20230207/kasem-1850425410.html

https://ria.ru/20230203/kasem-1849370885.html

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латвия, литва, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем, в мире, союз журналистов россии, дмитрий киселев, татьяна москалькова