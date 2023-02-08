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Шеф-редактора Sputnik Литва Касема после жалобы перевели в прежнюю камеру - РИА Новости, 08.02.2023
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Шеф-редактора Sputnik Литва Касема после жалобы перевели в прежнюю камеру
Шеф-редактора Sputnik Литва Касема после жалобы перевели в прежнюю камеру - РИА Новости, 08.02.2023
Шеф-редактора Sputnik Литва Касема после жалобы перевели в прежнюю камеру
Арестованного в Латвии журналиста Марата Касема после жалобы адвоката перевели из одиночной в прежнюю камеру, написал Sputnik Литва в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T20:35
2023-02-08T22:35
латвия
литва
задержание шеф-редактора sputnik литва касема
марат касем
в мире
союз журналистов россии
дмитрий киселев
татьяна москалькова
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Арестованного в Латвии журналиста Марата Касема после жалобы адвоката перевели из одиночной в прежнюю камеру, написал Sputnik Литва в своем Telegram-канале.Как рассказал на прошлой неделе изданию Sputnik Ближнее зарубежье представитель Касема, состояние здоровья его подзащитного критическое, ему требуется медицинская помощь.У Касема был сильнейший аллергический приступ и серьезно обострилось хроническое заболевание, отметило издание."Касем поблагодарил всех, кто поддерживает его, кто помог добиться вызволения из камеры", — сообщил Sputnik Литва.Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет в Москве, работает в медиагруппе "Россия сегодня".В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала задержание шеф-редактора Sputnik Литва покушением на свободу слова и обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека.Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения Касема". Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
https://ria.ru/20230106/arest-1843267046.html
https://ria.ru/20230207/kasem-1850425410.html
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латвия, литва, задержание шеф-редактора sputnik литва касема, марат касем, в мире, союз журналистов россии, дмитрий киселев, татьяна москалькова
Латвия, Литва, Задержание шеф-редактора Sputnik Литва Касема, Марат Касем, В мире, Союз журналистов России, Дмитрий Киселев, Татьяна Москалькова
20:35 08.02.2023 (обновлено: 22:35 08.02.2023)
 
Шеф-редактора Sputnik Литва Касема после жалобы перевели в прежнюю камеру

Шеф-редактора Sputnik Литва Касема после жалобы адвоката перевели в прежнюю камеру

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкШеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Арестованного в Латвии журналиста Марата Касема после жалобы адвоката перевели из одиночной в прежнюю камеру, написал Sputnik Литва в своем Telegram-канале.
Как рассказал на прошлой неделе изданию Sputnik Ближнее зарубежье представитель Касема, состояние здоровья его подзащитного критическое, ему требуется медицинская помощь.
"Тюремное руководство принесло извинения Марату, однако это не компенсирует того ущерба здоровью, который был нанесен", — говорится в публикации.
У Касема был сильнейший аллергический приступ и серьезно обострилось хроническое заболевание, отметило издание.
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"Касем поблагодарил всех, кто поддерживает его, кто помог добиться вызволения из камеры", — сообщил Sputnik Литва.
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в конце минувшего года задержали в Латвии, куда он приехал по семейным обстоятельствам. Пятого января суд в Риге арестовал журналиста.
Касем — гражданин Латвии, последние несколько лет он живет в Москве, работает в медиагруппе "Россия сегодня".
В середине января суд Риги оставил его под стражей, отказав в апелляции.
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Гендиректор "Россия сегодня" Дмитрий Киселев отмечал, что медиагруппа будет призывать международную общественность отреагировать и сделает "все, что можно, для освобождения Касема". Само задержание Киселев назвал незаконным, а арест, по его словам, произошел в условиях "европейского беспредела, когда человека могут арестовать за то, что он занимается профессиональной журналистской деятельностью, за мнение, за позицию, за ту информацию, которую он высказывает".
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ЛатвияЛитваЗадержание шеф-редактора Sputnik Литва КасемаМарат КасемВ миреСоюз журналистов РоссииДмитрий КиселевТатьяна Москалькова
 
 
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