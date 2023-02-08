https://ria.ru/20230208/golos-1850614878.html

Появились первые фото со съемок "Голоса" с новыми наставниками

Появились первые фото со съемок "Голоса" с новыми наставниками - РИА Новости, 08.02.2023

Появились первые фото со съемок "Голоса" с новыми наставниками

Появились первые кадры со съемок "Голоса" с новыми наставниками, сообщила пресс-служба Первого канала. Судить участников в 11 сезоне будут Баста (Василий... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:08

2023-02-08T18:08

2023-02-08T18:08

шоубиз

"голос"

полина гагарина

владимир пресняков

баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Появились первые кадры со съемок "Голоса" с новыми наставниками, сообщила пресс-служба Первого канала. Судить участников в 11 сезоне будут Баста (Василий Вакуленко), Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков. В слепых прослушиваниях примут участие более сотни музыкантов из России и ближнего зарубежья. Ведущим нового сезона "Голоса" станет Яна Чурикова.Дмитрий Нагиев не появится в новых выпусках телепроекта. Он ушел в творческий отпуск. Ранее участницу "Голоса" в Финляндии отстранили из-за российского паспорта. После огласки в СМИ вокалистку пригласили вернуться в шоу, но она отказалась.

https://ria.ru/20221130/pervushin-1835300139.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

"голос", полина гагарина, владимир пресняков, баста (василий вакуленко)