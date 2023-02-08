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Появились первые фото со съемок "Голоса" с новыми наставниками - РИА Новости, 08.02.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230208/golos-1850614878.html
Появились первые фото со съемок "Голоса" с новыми наставниками
Появились первые фото со съемок "Голоса" с новыми наставниками - РИА Новости, 08.02.2023
Появились первые фото со съемок "Голоса" с новыми наставниками
Появились первые кадры со съемок "Голоса" с новыми наставниками, сообщила пресс-служба Первого канала. Судить участников в 11 сезоне будут Баста (Василий... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T18:08
2023-02-08T18:08
шоубиз
"голос"
полина гагарина
владимир пресняков
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Появились первые кадры со съемок "Голоса" с новыми наставниками, сообщила пресс-служба Первого канала. Судить участников в 11 сезоне будут Баста (Василий Вакуленко), Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков. В слепых прослушиваниях примут участие более сотни музыкантов из России и ближнего зарубежья. Ведущим нового сезона "Голоса" станет Яна Чурикова.Дмитрий Нагиев не появится в новых выпусках телепроекта. Он ушел в творческий отпуск. Ранее участницу "Голоса" в Финляндии отстранили из-за российского паспорта. После огласки в СМИ вокалистку пригласили вернуться в шоу, но она отказалась.
https://ria.ru/20221130/pervushin-1835300139.html
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"голос", полина гагарина, владимир пресняков, баста (василий вакуленко)
Шоубиз, "Голос", Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Баста (Василий Вакуленко)
18:08 08.02.2023
 
Появились первые фото со съемок "Голоса" с новыми наставниками

Появились первые кадры со съемок 11 сезона "Голоса" с новыми наставниками

© Фото предоставлено Первым каналомСъемки 11-ого сезона шоу "Голос"
Съемки 11-ого сезона шоу Голос
© Фото предоставлено Первым каналом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Появились первые кадры со съемок "Голоса" с новыми наставниками, сообщила пресс-служба Первого канала. Судить участников в 11 сезоне будут Баста (Василий Вакуленко), Полина Гагарина, Антон Беляев и Владимир Пресняков.
© Фото предоставлено Первым каналомЖюри 11-ого сезона шоу "Голос"
Жюри 11-ого сезона шоу Голос
1 из 6
Жюри 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомСъемки 11-ого сезона шоу "Голос"
Съемки 11-ого сезона шоу Голос
2 из 6
Съемки 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомУчастники 11-ого сезона шоу "Голос"
Участники 11-ого сезона шоу Голос
3 из 6
Участники 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомУчастница 11-ого сезона шоу "Голос"
Участница 11-ого сезона шоу Голос
4 из 6
Участница 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомПолина Гагарина во время съемок 11-го сезона шоу "Голос"
Полина Гагарина во время съемок 11-го сезона шоу Голос
5 из 6
Полина Гагарина во время съемок 11-го сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомУчастник 11-ого сезона шоу "Голос"
Участник 11-ого сезона шоу Голос
6 из 6
Участник 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
1 из 6
Жюри 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
2 из 6
Съемки 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
3 из 6
Участники 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
4 из 6
Участница 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
5 из 6
Полина Гагарина во время съемок 11-го сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
6 из 6
Участник 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
В слепых прослушиваниях примут участие более сотни музыкантов из России и ближнего зарубежья. Ведущим нового сезона "Голоса" станет Яна Чурикова.
© Фото предоставлено Первым каналомСъемки 11-ого сезона шоу "Голос"
Съемки 11-ого сезона шоу Голос
1 из 6
Съемки 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомУчастница 11-ого сезона шоу "Голос"
Участница 11-ого сезона шоу Голос
2 из 6
Участница 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомУчастник 11-ого сезона шоу "Голос"
Участник 11-ого сезона шоу Голос
3 из 6
Участник 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомСъемки 11-ого сезона шоу "Голос"
Съемки 11-ого сезона шоу Голос
4 из 6
Съемки 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомУчастница 11-ого сезона шоу "Голос"
Участница 11-ого сезона шоу Голос
5 из 6
Участница 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
© Фото предоставлено Первым каналомУчастник 11-ого сезона шоу "Голос"
Участник 11-ого сезона шоу Голос
6 из 6
Участник 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
1 из 6
Съемки 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
2 из 6
Участница 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
3 из 6
Участник 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
4 из 6
Съемки 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
5 из 6
Участница 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
6 из 6
Участник 11-ого сезона шоу "Голос"
© Фото предоставлено Первым каналом
Дмитрий Нагиев не появится в новых выпусках телепроекта. Он ушел в творческий отпуск.
Ранее участницу "Голоса" в Финляндии отстранили из-за российского паспорта. После огласки в СМИ вокалистку пригласили вернуться в шоу, но она отказалась.
Даня Первушин - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
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Шоубиз"Голос"Полина ГагаринаВладимир ПресняковБаста (Василий Вакуленко)
 
 
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