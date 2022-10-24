https://ria.ru/20221024/finlyandiya-1826168646.html
Участницу шоу "Голос" в Финляндии отстранили из-за российского паспорта
Участницу шоу "Голос" в Финляндии отстранили из-за российского паспорта - РИА Новости, 24.10.2022
Участницу шоу "Голос" в Финляндии отстранили из-за российского паспорта
Обладательницу двойного гражданства России и Финляндии отстранили от участия в вокальном шоу The Voice of Finland ("Голос") из-за российского паспорта, передает РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T09:09
2022-10-24T09:09
2022-10-24T12:59
владимир путин
финляндия
россия
украина
"голос"
в мире
шоубиз
кирилл кабанов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797573890_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_48f46914afb5d1117767bc1ccccf884a.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт — РИА Новости. Обладательницу двойного гражданства России и Финляндии отстранили от участия в вокальном шоу The Voice of Finland ("Голос") из-за российского паспорта, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.После огласки этой информации в СМИ представители телеканала Nelonen, транслирующего конкурс, и продюсерская компания ITV пригласили певицу вернуться обратно, но она отказалась.Исполнительница переехала в Финляндию семь лет назад из Санкт-Петербурга, где профессионально занималась вокалом. На новом месте россиянка начала давать уроки, параллельно пытаясь построить карьеру певицы. Недавно она получила финское гражданство.Летом девушке удалось пройти отборочный тур и стать участницей The Voice of Finland. Запись выступлений должна была начаться в середине октября, но незадолго до этого она получила сообщение об отстранении.Артистка отметила, что после обострения ситуации на Украине не сталкивалась с дискриминацией в Финляндии, а, наоборот, говорила всем, что "финны не такие".Местные журналисты обратили внимание, что это как минимум второй случай отстранения участника с российским гражданством в вокальном шоу. Второго конкурсанта также позвали вернуться, он обдумывает решение.Омбудсмен по вопросам равноправия Кристина Стенман, комментируя ситуацию, заявила, что конституция и закон о равноправии запрещают дискриминацию на основании правового статуса или личных качеств, таких как происхождение, язык или национальность.Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов в комментарии РИА Новости назвал отстранение из финского шоу певицы с российским паспортом гонением по национальному признаку. По его мнению, заявления западных стран о демократических ценностях — "банальный обман", и этими фактами должен заниматься ЕСПЧ.МИД зафиксировал беспрецедентный уровень русофобии в некоторых зарубежных странах во время проведения специальной военной операции на Украине. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что с агрессией в отношении россиян и русскоязычных граждан сталкиваются студенты, спортсмены, деятели культуры и искусства.
https://ria.ru/20220930/rusofobiya-1820624145.html
https://ria.ru/20221018/imuschestvo-1824760535.html
https://ria.ru/20221012/zabor-1823506151.html
финляндия
россия
украина
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797573890_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_50ebe8237822add7eb9ce70947857624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, финляндия, россия, украина, "голос", в мире, кирилл кабанов, европейский суд по правам человека (еспч), санкт-петербург
Владимир Путин, Финляндия, Россия, Украина, "Голос", В мире, Шоубиз, Кирилл Кабанов, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), Санкт-Петербург
09:09 24.10.2022 (обновлено: 12:59 24.10.2022)
Участницу шоу "Голос" в Финляндии отстранили из-за российского паспорта
YLE: участницу Voice of Finland отстранили от вокального шоу из-за российского паспорта
ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт — РИА Новости.
Обладательницу двойного гражданства России и Финляндии отстранили от участия в вокальном шоу The Voice of Finland ("Голос") из-за российского паспорта, передает
общественная телерадиовещательная корпорация YLE.
После огласки этой информации в СМИ представители телеканала Nelonen, транслирующего конкурс, и продюсерская компания ITV пригласили певицу вернуться обратно, но она отказалась.
"Получив финский паспорт, мне казалось, что я нашла второй дом. Но мне как будто указали мое место. <...> Теперь я почувствовала, что я в этой стране никто", — призналась девушка.
Исполнительница переехала в Финляндию семь лет назад из Санкт-Петербурга
, где профессионально занималась вокалом. На новом месте россиянка начала давать уроки, параллельно пытаясь построить карьеру певицы. Недавно она получила финское гражданство.
Летом девушке удалось пройти отборочный тур и стать участницей The Voice of Finland. Запись выступлений должна была начаться в середине октября, но незадолго до этого она получила сообщение об отстранении.
Артистка отметила, что после обострения ситуации на Украине
не сталкивалась с дискриминацией в Финляндии, а, наоборот, говорила всем, что "финны не такие".
Местные журналисты обратили внимание, что это как минимум второй случай отстранения участника с российским гражданством в вокальном шоу. Второго конкурсанта также позвали вернуться, он обдумывает решение.
Омбудсмен по вопросам равноправия Кристина Стенман, комментируя ситуацию, заявила, что конституция и закон о равноправии запрещают дискриминацию на основании правового статуса или личных качеств, таких как происхождение, язык или национальность.
Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов
в комментарии РИА Новости назвал отстранение из финского шоу певицы с российским паспортом гонением по национальному признаку. По его мнению, заявления западных стран о демократических ценностях — "банальный обман", и этими фактами должен заниматься ЕСПЧ
.
МИД зафиксировал беспрецедентный уровень русофобии в некоторых зарубежных странах во время проведения специальной военной операции на Украине. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что с агрессией в отношении россиян и русскоязычных граждан сталкиваются студенты, спортсмены, деятели культуры и искусства.