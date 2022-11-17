https://ria.ru/20221117/nagiev-1832174224.html
Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос"
Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос" - РИА Новости, 17.11.2022
Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос"
Дмитрий Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос" на Первом канале. РИА Новости, 17.11.2022
2022-11-17T13:01
2022-11-17T13:01
2022-11-17T13:01
шоубиз
дмитрий нагиев
"голос"
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дмитрий Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос" на Первом канале.Также он добавил, что решение о его творческом отпуске было принято совместно с руководством передачи. Накануне генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта сообщил о договоренности с ведущим на проведение десяти сезонов шоу "Голос". После этого шоумен мог отправиться в творческий отпуск. Нагиев впервые появился в роли ведущего шоу "Голос" 5 октября 2012 года. Он был бессменным лицом программы в течение десяти лет. Ранее Даня Милохин покинул "Ледниковый период" по собственному желанию. Он сослался на усталость и потерю интереса к участию в передаче.
https://ria.ru/20221114/belkovich-1831277157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий нагиев, "голос"
Шоубиз, Дмитрий Нагиев, "Голос"
Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос"
Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос" после творческого отпуска
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дмитрий Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос" на Первом канале.
"Вернусь, когда будут благоприятные времена для шутливого, легкого ведения развлекательных программ", – поделился шоумен в разговоре с РИА Новости.
Также он добавил, что решение о его творческом отпуске было принято совместно с руководством передачи.
"Это было обоюдное решение. Руководства канала и мое", – признался Нагиев.
Накануне генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта сообщил о договоренности с ведущим на проведение десяти сезонов шоу "Голос". После этого шоумен мог отправиться в творческий отпуск.
Нагиев впервые появился в роли ведущего шоу "Голос" 5 октября 2012 года. Он был бессменным лицом программы в течение десяти лет.
Ранее Даня Милохин покинул
"Ледниковый период" по собственному желанию. Он сослался на усталость и потерю интереса к участию в передаче.