https://ria.ru/20221117/nagiev-1832174224.html

Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос"

Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос" - РИА Новости, 17.11.2022

Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос"

Дмитрий Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос" на Первом канале. РИА Новости, 17.11.2022

2022-11-17T13:01

2022-11-17T13:01

2022-11-17T13:01

шоубиз

дмитрий нагиев

"голос"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1e/1820553126_0:122:3209:1927_1920x0_80_0_0_38197d46bdad58c34cce0752c71acd82.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дмитрий Нагиев уточнил, когда вернется в шоу "Голос" на Первом канале.Также он добавил, что решение о его творческом отпуске было принято совместно с руководством передачи. Накануне генеральный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта сообщил о договоренности с ведущим на проведение десяти сезонов шоу "Голос". После этого шоумен мог отправиться в творческий отпуск. Нагиев впервые появился в роли ведущего шоу "Голос" 5 октября 2012 года. Он был бессменным лицом программы в течение десяти лет. Ранее Даня Милохин покинул "Ледниковый период" по собственному желанию. Он сослался на усталость и потерю интереса к участию в передаче.

https://ria.ru/20221114/belkovich-1831277157.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

дмитрий нагиев, "голос"