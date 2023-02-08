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СК назначил взрывотехническую экспертизу после ЧП в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023
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СК назначил взрывотехническую экспертизу после ЧП в Ефремове
СК назначил взрывотехническую экспертизу после ЧП в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023
СК назначил взрывотехническую экспертизу после ЧП в Ефремове
Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, сообщило... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T14:14
2023-02-08T14:15
происшествия
россия
тульская область
следственный комитет россии (ск рф)
взрыв газа в жилом доме в ефремове
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, сообщило СУСК России по региону. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Отмечается, что практическую помощь в расследовании оказывают сотрудники главного управления криминалистики СК РФ и судебно-экспертного центра. "Следователи продолжают рассматривать ряд версий произошедшего, точная причина будет установлена после проведения широкого спектра следственных действий", - информирует следственное управление. Взрыв газа произошел вечером во вторник в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, один из подъездов обрушился. По последним данным, погибли шесть человек. Трое пострадавших в настоящее время проходят лечение в Ефремовской районной больнице, состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести: это мужчина и двухлетний ребенок. Третий госпитализированный - подросток 16 лет - находится в тяжелом состоянии, он проходит лечение в отделении реанимации.
россия
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происшествия, россия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в жилом доме в ефремове
Происшествия, Россия, Тульская область, Следственный комитет России (СК РФ), Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
14:14 08.02.2023 (обновлено: 14:15 08.02.2023)
 
СК назначил взрывотехническую экспертизу после ЧП в Ефремове

СК назначил взрывотехническую экспертизу после ЧП в Ефремове Тульской области

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанкОбрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, сообщило СУСК России по региону.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"В настоящее время допрошены жильцы дома, сотрудники газовой службы и управляющей компании. Изымается газоиспользующее оборудование. Назначена взрывотехническая, пожарно-техническая и иные судебные экспертизы", - говорится в сообщении СУСК.
Отмечается, что практическую помощь в расследовании оказывают сотрудники главного управления криминалистики СК РФ и судебно-экспертного центра.
"Следователи продолжают рассматривать ряд версий произошедшего, точная причина будет установлена после проведения широкого спектра следственных действий", - информирует следственное управление.
Взрыв газа произошел вечером во вторник в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, один из подъездов обрушился. По последним данным, погибли шесть человек. Трое пострадавших в настоящее время проходят лечение в Ефремовской районной больнице, состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести: это мужчина и двухлетний ребенок. Третий госпитализированный - подросток 16 лет - находится в тяжелом состоянии, он проходит лечение в отделении реанимации.
Обрушение подъезда дома в Ефремове: среди спасенных есть ребенок
© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Погибли восемь человек. Еще нескольких, в том числе ребенка, удалось спасти.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
2 из 8

Погибли восемь человек. Еще нескольких, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
4 из 8

Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

Представители аварийных служб на месте обрушения в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Дмитрий Агафонов / Перейти в медиабанк

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

Обрушение подъезда жилого дома в Ефремове
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
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© РИА Новости / Ольга Тихонова / Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

Обрушение в результате взрыва бытового газа подъезда пятиэтажного панельного жилого дома в городе Ефремов Тульской области
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 8

Взрыв прогремел в доме №2 по улице Химиков в Ефремове во вторник вечером, обрушился подъезд.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 8

Погибли восемь человек. Еще нескольких, в том числе ребенка, удалось спасти.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
3 из 8

Бригады скорой помощи были на месте уже через шесть минут после вызова.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
4 из 8

Трое пострадавших остаются в Ефремовской районной больнице. Состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 8

К ликвидации последствий происшествия привлекли 80 человек и 16 единиц техники.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
6 из 8

Жильцов эвакуировали из дома и организовали для них пункт временного размещения.

© РИА Новости / Дмитрий Агафонов
Перейти в медиабанк
7 из 8

Тульские власти пообещали материальную помощь семьям погибших, пострадавших и потерявших жилье.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
8 из 8

Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте обрушения работают следователи и криминалисты.

© РИА Новости / Ольга Тихонова
Перейти в медиабанк
 
ПроисшествияРоссияТульская областьСледственный комитет России (СК РФ)Взрыв газа в жилом доме в Ефремове
 
 
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