https://ria.ru/20230208/ekspertiza-1850551132.html

СК назначил взрывотехническую экспертизу после ЧП в Ефремове

СК назначил взрывотехническую экспертизу после ЧП в Ефремове - РИА Новости, 08.02.2023

СК назначил взрывотехническую экспертизу после ЧП в Ефремове

Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, сообщило... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T14:14

2023-02-08T14:14

2023-02-08T14:15

происшествия

россия

тульская область

следственный комитет россии (ск рф)

взрыв газа в жилом доме в ефремове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850374126_0:83:859:566_1920x0_80_0_0_43240a953d134c5364a428a144c1faad.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Следователи назначили взрывотехническую, пожарно-техническую и ряд других экспертиз после взрыва газа в пятиэтажном доме в Ефремове Тульской области, сообщило СУСК России по региону. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Отмечается, что практическую помощь в расследовании оказывают сотрудники главного управления криминалистики СК РФ и судебно-экспертного центра. "Следователи продолжают рассматривать ряд версий произошедшего, точная причина будет установлена после проведения широкого спектра следственных действий", - информирует следственное управление. Взрыв газа произошел вечером во вторник в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, один из подъездов обрушился. По последним данным, погибли шесть человек. Трое пострадавших в настоящее время проходят лечение в Ефремовской районной больнице, состояние двоих из них врачи оценивают как средней тяжести: это мужчина и двухлетний ребенок. Третий госпитализированный - подросток 16 лет - находится в тяжелом состоянии, он проходит лечение в отделении реанимации.

россия

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, россия, тульская область, следственный комитет россии (ск рф), взрыв газа в жилом доме в ефремове