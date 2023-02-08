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В Ефремове завершили разбор завалов после обрушения подъезда жилого дома

В Ефремове завершили разбор завалов после обрушения подъезда жилого дома - РИА Новости, 08.02.2023

В Ефремове завершили разбор завалов после обрушения подъезда жилого дома

Завершен разбор завалов на месте обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T18:49

2023-02-08T18:49

2023-02-08T18:57

происшествия

тульская область

взрыв газа в жилом доме в ефремове

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Завершен разбор завалов на месте обрушения части жилого дома в Тульской области, сообщили в пресс-службе МЧС России.Взрыв газа произошел вечером во вторник в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, один из подъездов обрушился. Ранее сообщалось, что по уточненным данным, в результате происшествия семь человек погибли, в их числе один ребенок."Спасатели МЧС России завершили разбор завалов после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове Тульской области. Всего разобрано 80 кубических метров завалов", - говорится в сообщении.

тульская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове , россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)