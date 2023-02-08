https://ria.ru/20230208/efremov-1850577588.html

Мальчика, пострадавшего при взрыве газа в Ефремове, выписали из больницы

Мальчика, пострадавшего при взрыве газа в Ефремове, выписали из больницы - РИА Новости, 08.02.2023

Мальчика, пострадавшего при взрыве газа в Ефремове, выписали из больницы

Двухлетнего мальчика, пострадавшего во время взрыва газа в городе Ефремов, выписали домой, еще двое пострадавших мужчин находятся в среднем и тяжелом состоянии, РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T15:24

2023-02-08T15:24

2023-02-08T15:24

происшествия

тульская область

взрыв газа в жилом доме в ефремове

ефремов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850353315_0:49:828:515_1920x0_80_0_0_1fbb0e11e70f633de5838aa20c7d9c58.jpg

ВОРОНЕЖ, 8 фев - РИА Новости. Двухлетнего мальчика, пострадавшего во время взрыва газа в городе Ефремов, выписали домой, еще двое пострадавших мужчин находятся в среднем и тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Тульской области. "По состоянию на 13.00 8 февраля, двухлетний мальчик выписан домой. 34-летний мужчина в состоянии средней степени тяжести продолжает находиться в Ефремовской центральной районной больнице. 26-летний мужчина в тяжелом состоянии доставлен в Тульскую областную клиническую больницу вертолетом", — рассказали в пресс-службе. Газ взорвался вечером во вторник в пятиэтажном панельном доме №2 по улице Химиков, в результате рухнул целый подъезд. По последним данным экстренных служб, погибли восемь человек.

тульская область

ефремов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тульская область, взрыв газа в жилом доме в ефремове , ефремов