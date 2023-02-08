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Рассекреченные документы показали, как США планировали обращаться с Киевом - РИА Новости, 08.02.2023
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Рассекреченные документы показали, как США планировали обращаться с Киевом
Рассекреченные документы показали, как США планировали обращаться с Киевом - РИА Новости, 08.02.2023
Рассекреченные документы показали, как США планировали обращаться с Киевом
Уходивший с должности госсекретаря в 1993 году Лоренс Иглбергер рекомендовал своему преемнику Уоррену Кристоферу, как обращаться с Украиной, чтобы поумерить... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T03:25
2023-02-08T14:03
в мире
россия
украина
киев
борис ельцин
сша
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Уходивший с должности госсекретаря в 1993 году Лоренс Иглбергер рекомендовал своему преемнику Уоррену Кристоферу, как обращаться с Украиной, чтобы поумерить поведение государства: нужно подходить к Киеву как к самостоятельному игроку, а не придатку в отношениях с Россией. "Экономические трудности на Украине могут усугубить трения с Россией по вопросам безопасности и расположению Черноморского флота", — писал Иглбергер в меморандуме Кристоферу. Документ от 5 января 1993 года рассекретил американский национальный архив. Важной темой для нового госсекретаря он называет продление с Россией действия договора о стратегических и наступательных вооружениях — СНВ-2. "Мы также тяжело работаем, чтобы Украина, Белоруссия и Казахстан придерживались своих безъядерных обязательств. Денуклеаризация этих трех государств должна оставаться среди ваших главных приоритетов", — советует Иглбергер. Он опасается, что к концу 1990-х в мире появится с десяток ядерных держав. "Совершенно возможно, что восемь или десять новых держав, многие из которых авторитарны и антизападны, могут получить баллистические ракеты с ядерными или биологическими боеголовками к концу десятилетия", — пишет уходящий госсекретарь. Он советует своему преемнику работать с первым президентом Борисом Ельциным, чтобы сдерживать от закипания конфликты "на периферии" России, высказывая и опасения о восстановлении в стране "имперского контроля". "Мы не хотим увидеть волнения снаружи и угрозы меньшинствам в России. Мы не хотим видеть восстановления в России имперского контроля", — пишет он. "К 1996 году у нас должны обучаться тысячи русских и тысячи американцев должны предоставлять техническую помощь в России", — советует Иглбергер.
https://ria.ru/20230208/klinton-1850439588.html
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в мире, россия, украина, киев, борис ельцин, сша
В мире, Россия, Украина, Киев, Борис Ельцин, США
03:25 08.02.2023 (обновлено: 14:03 08.02.2023)
 
Рассекреченные документы показали, как США планировали обращаться с Киевом

Архив: госсекретарь Иглбергер рекомендовал подходить к Киеву как к самостоятельному игроку

© AP Photo / Marcy NighswanderБорис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кучма и Джон Мэйджор во время подписания Будапештского меморандума
Борис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кучма и Джон Мэйджор во время подписания Будапештского меморандума - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Marcy Nighswander
Борис Ельцин, Билл Клинтон, Леонид Кучма и Джон Мэйджор во время подписания Будапештского меморандума. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Уходивший с должности госсекретаря в 1993 году Лоренс Иглбергер рекомендовал своему преемнику Уоррену Кристоферу, как обращаться с Украиной, чтобы поумерить поведение государства: нужно подходить к Киеву как к самостоятельному игроку, а не придатку в отношениях с Россией.
"Экономические трудности на Украине могут усугубить трения с Россией по вопросам безопасности и расположению Черноморского флота", — писал Иглбергер в меморандуме Кристоферу.
Билл Клинтон и Борис Ельцин пожимают друг другу руки на совместной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
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В США рассекретили документы об обещаниях Клинтона Ельцину
Документ от 5 января 1993 года рассекретил американский национальный архив.

"Мы можем помочь умерить поведение Украины, если будем работать над тем, чтобы обращаться с ней как с важным самостоятельным игроком, а не придатком в наших отношениях с Россией", — рассуждает Иглбергер.

Важной темой для нового госсекретаря он называет продление с Россией действия договора о стратегических и наступательных вооружениях — СНВ-2. "Мы также тяжело работаем, чтобы Украина, Белоруссия и Казахстан придерживались своих безъядерных обязательств. Денуклеаризация этих трех государств должна оставаться среди ваших главных приоритетов", — советует Иглбергер.
Он опасается, что к концу 1990-х в мире появится с десяток ядерных держав. "Совершенно возможно, что восемь или десять новых держав, многие из которых авторитарны и антизападны, могут получить баллистические ракеты с ядерными или биологическими боеголовками к концу десятилетия", — пишет уходящий госсекретарь.
Он советует своему преемнику работать с первым президентом Борисом Ельциным, чтобы сдерживать от закипания конфликты "на периферии" России, высказывая и опасения о восстановлении в стране "имперского контроля". "Мы не хотим увидеть волнения снаружи и угрозы меньшинствам в России. Мы не хотим видеть восстановления в России имперского контроля", — пишет он.
"К 1996 году у нас должны обучаться тысячи русских и тысячи американцев должны предоставлять техническую помощь в России", — советует Иглбергер.
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Экс-член Совбеза рассказал о переговорах Ельцина о ядерном статусе Украины
 
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