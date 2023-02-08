https://ria.ru/20230208/deti-1850634533.html

Львова-Белова призвала поменять отношение работников транспорта к детям

Львова-Белова призвала поменять отношение работников транспорта к детям - РИА Новости, 08.02.2023

Львова-Белова призвала поменять отношение работников транспорта к детям

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила разработать кодекс поведения работников транспорта в отношении детей. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:46

2023-02-08T17:46

2023-02-08T17:46

общество

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мария львова-белова

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила разработать кодекс поведения работников транспорта в отношении детей. "Нужно менять культуру отношения к ребенку и в системе транспорта, и среди пассажиров. Продуманные решения по безопасности и организации пространства, социальная реклама, просветительские ролики, призывающие к неравнодушию. Предложила разработать кодекс поведения работников транспорта в отношении детей, чтобы для различных случаев у них было понятное решение и ориентир для действий. Институт уполномоченных по правам ребенка готов принять в этом самое активное участие", - написала детский омбудсмен в своем телеграм-канале по итогам круглого стола, организованного Общественной палатой Москвы, где обсуждали проблемы поиска пропавших детей на транспорте. Также она обратила внимание на вопрос обмена информацией между регионами и Москвой. Кроме того, она подчеркнула важность проблемы защищенности детей на транспорте. "Самые разные обстоятельства – и агрессивное поведение со стороны взрослых, и сексуальные домогательства, и непонятная навигация – способны привести к тому, что ребенок испугается, расстроится, запутается, потеряется. Особого внимания требуют дети с ментальными нарушениями, для которых поездка сама по себе может стать стрессом", - отметила Львова-Белова. По словам детского омбудсмена, комплекс вопросов, связанных с безопасностью детей на транспорте, включат в традиционный мониторинг Аппарата "Безопасность детства".

https://ria.ru/20230202/marshrutka-1849254897.html

https://ria.ru/20221130/proezd-1835173014.html

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общество, москва, россия, мария львова-белова, дети