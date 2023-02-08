Львова-Белова призвала поменять отношение работников транспорта к детям
Львова-Белова призвала создать кодекс поведения работников транспорта в отношении детей
Дети едут в автобусе. Архивное фото
МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила разработать кодекс поведения работников транспорта в отношении детей.
"Нужно менять культуру отношения к ребенку и в системе транспорта, и среди пассажиров. Продуманные решения по безопасности и организации пространства, социальная реклама, просветительские ролики, призывающие к неравнодушию. Предложила разработать кодекс поведения работников транспорта в отношении детей, чтобы для различных случаев у них было понятное решение и ориентир для действий. Институт уполномоченных по правам ребенка готов принять в этом самое активное участие", - написала детский омбудсмен в своем телеграм-канале по итогам круглого стола, организованного Общественной палатой Москвы, где обсуждали проблемы поиска пропавших детей на транспорте.
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Также она обратила внимание на вопрос обмена информацией между регионами и Москвой.
"Некоторые дети и подростки, которые уходят из дома, двигаются в столицу. А ориентировки из правоохранительных органов в московские базы доходят с задержкой. Подумаем, как ускорить обмен данными и взаимодействие со столичными транспортниками", - отметила Львова-Белова.
Кроме того, она подчеркнула важность проблемы защищенности детей на транспорте.
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"Самые разные обстоятельства – и агрессивное поведение со стороны взрослых, и сексуальные домогательства, и непонятная навигация – способны привести к тому, что ребенок испугается, расстроится, запутается, потеряется. Особого внимания требуют дети с ментальными нарушениями, для которых поездка сама по себе может стать стрессом", - отметила Львова-Белова.
По словам детского омбудсмена, комплекс вопросов, связанных с безопасностью детей на транспорте, включат в традиционный мониторинг Аппарата "Безопасность детства".
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