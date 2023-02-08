Рейтинг@Mail.ru
Болдуин выступил за снятие прокурора в деле о непредумышленном убийстве - РИА Новости, 08.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230208/baldwin-1850619575.html
Болдуин выступил за снятие прокурора в деле о непредумышленном убийстве
Болдуин выступил за снятие прокурора в деле о непредумышленном убийстве - РИА Новости, 08.02.2023
Болдуин выступил за снятие прокурора в деле о непредумышленном убийстве
Алек Болдуин подал ходатайство об отстранении спецпрокурора Андреи Риб от дела о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма... РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T17:18
2023-02-08T17:18
культура
новости культуры
нью-мексико
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
знаменитости
звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730460_0:303:2566:1746_1920x0_80_0_0_6efe64b43d0823639e861b034a35e73e.jpg
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Алек Болдуин подал ходатайство об отстранении спецпрокурора Андреи Риб от дела о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина", сообщает Fox News. Ссылаясь на полученную судебную документацию, Fox News уточняет, что адвокат актера утверждал о неспособности Риб одновременно исполнять функции специального прокурора и члена Палаты представителей Нью-Мексико. Он заявил, что действия специального прокурора одновременно и в рамках законодательной, и в рамках судебной власти противоречат Конституции штата. Команда юристов в то же время считает, что действия Риб в рамках сразу нескольких ветвей власти могут создать прецедент, искажающий законодательный процесс. Ранее прокуратура американского штата Нью-Мексико официально предъявила Болдуину уголовное обвинение в непредумышленном убийстве. В октябре 2021 года Болдуин во время съемок выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. В представленных суду материалах утверждается, что на съемках продюсируемого им вестерна Болдуин фактически пренебрег обязательным тренингом по обращению с огнестрельным оружием, не потребовал по меньшей мере двух проверок пистолета штатным оружейником и направил его на оператора Галину Хатчинс в нарушение "первого правила оружейной безопасности". Аналогичное обвинение прокуратура намерена предъявить Ханне Гутерреш-Рид - оружейнику фильма.
https://ria.ru/20230207/znamenitosti-1850228557.html
нью-мексико
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755730460_0:0:2566:1925_1920x0_80_0_0_d755b4f98093dd6ae54284804adca136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, нью-мексико, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Нью-Мексико, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), Знаменитости, звезды
17:18 08.02.2023
 
Болдуин выступил за снятие прокурора в деле о непредумышленном убийстве

Болдуин выступил за отстранение прокурора по делу о непредумышленном убийстве Хатчинс

© AP Photo / Julie JacobsonГолливудский актер Алек Болдуин
Голливудский актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© AP Photo / Julie Jacobson
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Алек Болдуин подал ходатайство об отстранении спецпрокурора Андреи Риб от дела о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина", сообщает Fox News.
Ссылаясь на полученную судебную документацию, Fox News уточняет, что адвокат актера утверждал о неспособности Риб одновременно исполнять функции специального прокурора и члена Палаты представителей Нью-Мексико. Он заявил, что действия специального прокурора одновременно и в рамках законодательной, и в рамках судебной власти противоречат Конституции штата. Команда юристов в то же время считает, что действия Риб в рамках сразу нескольких ветвей власти могут создать прецедент, искажающий законодательный процесс.
Ранее прокуратура американского штата Нью-Мексико официально предъявила Болдуину уголовное обвинение в непредумышленном убийстве.
В октябре 2021 года Болдуин во время съемок выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
В представленных суду материалах утверждается, что на съемках продюсируемого им вестерна Болдуин фактически пренебрег обязательным тренингом по обращению с огнестрельным оружием, не потребовал по меньшей мере двух проверок пистолета штатным оружейником и направил его на оператора Галину Хатчинс в нарушение "первого правила оружейной безопасности".
Аналогичное обвинение прокуратура намерена предъявить Ханне Гутерреш-Рид - оружейнику фильма.
Натан Чейзинг Хорс в фильме Танцующий с волками
Вчера, 19:01Культура
Звезду оскароносного фильма обвинили в нападении на детей и торговле людьми
 
КультураНовости культурыНью-МексикоАлек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)Знаменитостизвезды
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала