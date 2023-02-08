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Болдуин выступил за снятие прокурора в деле о непредумышленном убийстве

Болдуин выступил за снятие прокурора в деле о непредумышленном убийстве - РИА Новости, 08.02.2023

Болдуин выступил за снятие прокурора в деле о непредумышленном убийстве

Алек Болдуин подал ходатайство об отстранении спецпрокурора Андреи Риб от дела о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма... РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T17:18

2023-02-08T17:18

2023-02-08T17:18

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ВАШИНГТОН, 8 фев — РИА Новости. Алек Болдуин подал ходатайство об отстранении спецпрокурора Андреи Риб от дела о непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс на съемках фильма "Ржавчина", сообщает Fox News. Ссылаясь на полученную судебную документацию, Fox News уточняет, что адвокат актера утверждал о неспособности Риб одновременно исполнять функции специального прокурора и члена Палаты представителей Нью-Мексико. Он заявил, что действия специального прокурора одновременно и в рамках законодательной, и в рамках судебной власти противоречат Конституции штата. Команда юристов в то же время считает, что действия Риб в рамках сразу нескольких ветвей власти могут создать прецедент, искажающий законодательный процесс. Ранее прокуратура американского штата Нью-Мексико официально предъявила Болдуину уголовное обвинение в непредумышленном убийстве. В октябре 2021 года Болдуин во время съемок выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. В представленных суду материалах утверждается, что на съемках продюсируемого им вестерна Болдуин фактически пренебрег обязательным тренингом по обращению с огнестрельным оружием, не потребовал по меньшей мере двух проверок пистолета штатным оружейником и направил его на оператора Галину Хатчинс в нарушение "первого правила оружейной безопасности". Аналогичное обвинение прокуратура намерена предъявить Ханне Гутерреш-Рид - оружейнику фильма.

https://ria.ru/20230207/znamenitosti-1850228557.html

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Елена Громова

новости культуры, нью-мексико, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), знаменитости, звезды