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Алеку Болдуину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве
Алеку Болдуину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве - РИА Новости, 01.02.2023
Алеку Болдуину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве
Прокуратура американского штата Нью-Мексико официально предъявила киноактеру Алеку Болдуину уголовное обвинение в непредумышленном убийстве женщины-оператора,... РИА Новости, 01.02.2023
2023-02-01T11:00
2023-02-01T11:00
2023-02-01T11:00
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ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Прокуратура американского штата Нью-Мексико официально предъявила киноактеру Алеку Болдуину уголовное обвинение в непредумышленном убийстве женщины-оператора, пишет Deadline со ссылко йна официальные документы. В представленных суду материалах утверждается, что на съемках продюсируемого им вестерна "Раст" ("Ржавчина") Болдуин фактически пренебрег обязательным тренингом по обращению с огнестрельным оружием. Не потребовал по меньшей мере двух проверок пистолета штатным оружейником и направил его на оператора Галину Хатчинс в нарушение "первого правила оружейной безопасности". "Допущенное Болдуином отклонение от известных стандартов, практик и протоколов напрямую привело к смерти Хатчинс... Существует достаточно оснований полагать, что Болдуин совершил непредумышленное убийство", — сказано в документе. Аналогичное обвинение прокуратура намерена предъявить Ханне Гутерреш-Рид — оружейнику фильма. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, нью-мексико, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), знаменитости
Культура, Новости культуры, Нью-Мексико, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), Знаменитости
Алеку Болдуину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве
Прокуратура предъявила Алеку Болдуину обвинения в непредумышленном убийстве кинооператора
ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости.
Прокуратура американского штата Нью-Мексико официально предъявила киноактеру Алеку Болдуину уголовное обвинение в непредумышленном убийстве женщины-оператора, пишет
Deadline со ссылко йна официальные документы.
В представленных суду материалах утверждается, что на съемках продюсируемого им вестерна "Раст" ("Ржавчина") Болдуин фактически пренебрег обязательным тренингом по обращению с огнестрельным оружием. Не потребовал по меньшей мере двух проверок пистолета штатным оружейником и направил его на оператора Галину Хатчинс в нарушение "первого правила оружейной безопасности".
"Допущенное Болдуином отклонение от известных стандартов, практик и протоколов напрямую привело к смерти Хатчинс... Существует достаточно оснований полагать, что Болдуин совершил непредумышленное убийство", — сказано в документе.
Аналогичное обвинение прокуратура намерена предъявить Ханне Гутерреш-Рид — оружейнику фильма.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.