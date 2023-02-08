https://ria.ru/20230208/akhmat-1850523481.html

ВС России отбили укрепрайон ВСУ в районе села Берестовое, заявил Кадыров

ВС России отбили укрепрайон ВСУ в районе села Берестовое, заявил Кадыров - РИА Новости, 08.02.2023

ВС России отбили укрепрайон ВСУ в районе села Берестовое, заявил Кадыров

Российские войска отбили укрепрайон в районе села Берестовое в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2023

2023-02-08T12:43

2023-02-08T12:43

2023-02-08T13:45

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

рамзан кадыров

специальная военная операция на украине

россия

луганск

сергей шойгу

владимир путин

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ГРОЗНЫЙ, 8 фев — РИА Новости. Российские войска отбили укрепрайон в районе села Берестовое в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем в Telegram-канале."В результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон", — рассказал он.По словам главы региона, российские силы нанесли ощутимый урон противнику.Об освобождении Берестового сообщал в начале августа министр обороны Сергей Шойгу. Это село находится в нескольких километрах к северо-востоку от Соледара. Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января.Как отметил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в республике.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230207/seversk-1850199653.html

https://ria.ru/20230206/artemovsk-1850148598.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, россия, луганск, сергей шойгу, владимир путин