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ВС России отбили укрепрайон ВСУ в районе села Берестовое, заявил Кадыров - РИА Новости, 08.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230208/akhmat-1850523481.html
ВС России отбили укрепрайон ВСУ в районе села Берестовое, заявил Кадыров
ВС России отбили укрепрайон ВСУ в районе села Берестовое, заявил Кадыров - РИА Новости, 08.02.2023
ВС России отбили укрепрайон ВСУ в районе села Берестовое, заявил Кадыров
Российские войска отбили укрепрайон в районе села Берестовое в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем в Telegram-канале. РИА Новости, 08.02.2023
2023-02-08T12:43
2023-02-08T13:45
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
рамзан кадыров
специальная военная операция на украине
россия
луганск
сергей шойгу
владимир путин
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ГРОЗНЫЙ, 8 фев — РИА Новости. Российские войска отбили укрепрайон в районе села Берестовое в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем в Telegram-канале."В результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон", — рассказал он.По словам главы региона, российские силы нанесли ощутимый урон противнику.Об освобождении Берестового сообщал в начале августа министр обороны Сергей Шойгу. Это село находится в нескольких километрах к северо-востоку от Соледара. Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января.Как отметил накануне врио главы ДНР Денис Пушилин, российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в республике.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230207/seversk-1850199653.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, рамзан кадыров, россия, луганск, сергей шойгу, владимир путин
Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Рамзан Кадыров, Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганск, Сергей Шойгу, Владимир Путин
12:43 08.02.2023 (обновлено: 13:45 08.02.2023)
 
ВС России отбили укрепрайон ВСУ в районе села Берестовое, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров заявил, что российские силы отбили укрепрайон ВСУ в районе Берестового

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.02.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Артиллеристы Вооруженных сил России ведут огонь по позициям ВСУ . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 8 фев — РИА Новости. Российские войска отбили укрепрайон в районе села Берестовое в ДНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем в Telegram-канале.
"В результате грамотно спланированных действий бойцы спецназа "Ахмат" совместно с воинами 2-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны отбили у натовских бандитов и украинских нацистов хорошо оборудованный укрепрайон", — рассказал он.
По словам главы региона, российские силы нанесли ощутимый урон противнику.

"При оказании сопротивления был ранен военнослужащий ВСУ по имени Николай Рыбалка, которого вы видите на этих кадрах. Сотрудники медицинского батальона 2-го армейского корпуса Минобороны оказали ему помощь, благодаря которой он остался жив. Дальнейшее лечение Николай будет проходить в городе Луганске, куда его уже эвакуировали", — подчеркнул Кадыров.

Об освобождении Берестового сообщал в начале августа министр обороны Сергей Шойгу. Это село находится в нескольких километрах к северо-востоку от Соледара. Операция российских войск по взятию этого города под контроль завершилась вечером 12 января.
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С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРамзан КадыровРоссияЛуганскСергей ШойгуВладимир Путин
 
 
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