https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850384816.html

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3703

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3703 - РИА Новости, 07.02.2023

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3703

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3703, раненых до 22 286, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихийных... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:48

2023-02-07T18:48

2023-02-07T18:55

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3703, раненых до 22 286, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихийных бедствий (AFAD)."На данный момент погибли 3 тысячи 703 человека, 22 тысячи 286 получили ранения", - сообщило ведомство.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Президент Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии