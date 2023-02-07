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Во Франции ужаснулись реакции Зеленского на прогноз генсека ООН по Украине - РИА Новости, 07.02.2023
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Во Франции ужаснулись реакции Зеленского на прогноз генсека ООН по Украине
Во Франции ужаснулись реакции Зеленского на прогноз генсека ООН по Украине - РИА Новости, 07.02.2023
Во Франции ужаснулись реакции Зеленского на прогноз генсека ООН по Украине
Решение президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит ЕС в Брюсселе показало, что Киев проигнорировал предупреждение генсека ООН Антониу Гутерреша,... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:16
2023-02-07T16:33
в мире
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украина
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владимир зеленский
антониу гутерреш
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит ЕС в Брюсселе показало, что Киев проигнорировал предупреждение генсека ООН Антониу Гутерреша, написал в Twitter французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.Накануне генеральный секретарь заявил, что шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти. По его словам, мир может скатиться в более масштабную войну."Вчера Гутерреш предупредил о риске глобальной войны в 2023 году! Несколько часов спустя Зеленского приглашают в Брюссель — лучший способ подлить масла в огонь и перейти к тотальной войне!" — поделился своим мнением французский политик.Шарль Мишель созвал внеочередной саммит Евросоюза для обсуждения ситуации на Украине и экономических проблем ЕС. Бельгийские СМИ сообщили, что Зеленский примет в нем участие.
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850295531.html
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в мире, брюссель, украина, франция, владимир зеленский, антониу гутерреш, евросоюз, twitter
В мире, Брюссель, Украина, Франция, Владимир Зеленский, Антониу Гутерреш, Евросоюз, Twitter
15:16 07.02.2023 (обновлено: 16:33 07.02.2023)
 
Во Франции ужаснулись реакции Зеленского на прогноз генсека ООН по Украине

Политик Филиппо: визит Зеленского в Брюссель приведет к эскалации конфликта на Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит ЕС в Брюсселе показало, что Киев проигнорировал предупреждение генсека ООН Антониу Гутерреша, написал в Twitter французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.
Накануне генеральный секретарь заявил, что шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти. По его словам, мир может скатиться в более масштабную войну.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 14:35
В США объяснили, почему Украине не победить даже с помощью Запада
"Вчера Гутерреш предупредил о риске глобальной войны в 2023 году! Несколько часов спустя Зеленского приглашают в Брюссель — лучший способ подлить масла в огонь и перейти к тотальной войне!" — поделился своим мнением французский политик.
Шарль Мишель созвал внеочередной саммит Евросоюза для обсуждения ситуации на Украине и экономических проблем ЕС. Бельгийские СМИ сообщили, что Зеленский примет в нем участие.
Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 12:18Специальная военная операция на Украине
Байден не выполнит просьбу Украины из-за "гнева Путина", пишет Bloomberg
 
В миреБрюссельУкраинаФранцияВладимир ЗеленскийАнтониу ГутеррешЕвросоюзTwitter
 
 
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