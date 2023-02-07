https://ria.ru/20230207/zelenskiy-1850314396.html

Во Франции ужаснулись реакции Зеленского на прогноз генсека ООН по Украине

Во Франции ужаснулись реакции Зеленского на прогноз генсека ООН по Украине - РИА Новости, 07.02.2023

Во Франции ужаснулись реакции Зеленского на прогноз генсека ООН по Украине

Решение президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит ЕС в Брюсселе показало, что Киев проигнорировал предупреждение генсека ООН Антониу Гутерреша,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:16

2023-02-07T15:16

2023-02-07T16:33

в мире

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Решение президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит ЕС в Брюсселе показало, что Киев проигнорировал предупреждение генсека ООН Антониу Гутерреша, написал в Twitter французский политик и бывший европарламентарий Флориан Филиппо.Накануне генеральный секретарь заявил, что шансы на дальнейшую эскалацию и кровопролитие продолжают расти. По его словам, мир может скатиться в более масштабную войну."Вчера Гутерреш предупредил о риске глобальной войны в 2023 году! Несколько часов спустя Зеленского приглашают в Брюссель — лучший способ подлить масла в огонь и перейти к тотальной войне!" — поделился своим мнением французский политик.Шарль Мишель созвал внеочередной саммит Евросоюза для обсуждения ситуации на Украине и экономических проблем ЕС. Бельгийские СМИ сообщили, что Зеленский примет в нем участие.

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850295531.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850239465.html

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украина

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в мире, брюссель, украина, франция, владимир зеленский, антониу гутерреш, евросоюз, twitter