https://ria.ru/20230207/vymiranie-1849477007.html

"Постоянно мутирует". Что вызвало массовое вымирание на юге России

"Постоянно мутирует". Что вызвало массовое вымирание на юге России - РИА Новости, 07.02.2023

"Постоянно мутирует". Что вызвало массовое вымирание на юге России

Ученые пытаются разобраться в причинах гибели более 2,5 тысячи тюленей в Дагестане. На днях опубликовали предварительные выводы: возможно, виноват вирус H5N1,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T08:00

2023-02-07T08:00

2023-02-07T08:05

россия

махачкала

азербайджан

российская академия наук

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Никита Бизин. Ученые пытаются разобраться в причинах гибели более 2,5 тысячи тюленей в Дагестане. На днях опубликовали предварительные выводы: возможно, виноват вирус H5N1, птичий грипп. Однако есть и другие предположения.Тревожный знакВ начале декабря на пляже в Махачкале обнаружили 700 тел животных. Сегодня счет идет уже на тысячи. Больше всего туш находят в районе рек Юзбаш, Сулак и Шуринка.Дагестанские зоозащитники заподозрили отравление тяжелыми металлами и пестицидами. Минприроды проверило — не подтвердилось.Специалисты Института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета (ДГУ) совместно с коллегами из НИИ вирусологии и экспертами фонда экологических инициатив "Компас" изучили образцы тканей погибших тюленей."В двух пробах из пяти выявили вирус гриппа типа А — птичий грипп (подтип H5N1)", — сообщил директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.Он напомнил, что весной и в начале лета 2022-го на острове Малый Жемчужный, одном из основных лежбищ каспийского тюленя, массово гибли птицы, в основном черноголовый хохотун."В прибрежной зоне морская фауна контактирует с наземной. Есть возможность межвидовой передачи болезней", — уточнил эколог.H5N1, по его словам, может передаваться от животного к человеку, но людям неопасен. Однако это "вирус высокопатогенный, значит, постоянно мутирует". Еще несколько лет назад морские млекопитающие переносили его довольно легко, теперь погибают."Выводы делать рано"Экспертизу провели также специалисты ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных" совместно с инспекторами Россельхознадзора.Методом ПЦР исследовали образцы тканей на вирусы гриппа типа А и подтипа Н5, бешенства, хламидиоза и бруцеллеза. Ничего не нашли.Россельхознадзор попросил дагестанский Институт экологии предоставить именно те пробы, в которых обнаружили H5N1. Сейчас идет перепроверка."Окончательные выводы делать рано. Вирусом заражаются довольно часто, но это не приводит к массовой гибели животных", — говорит научный руководитель по экологии совета "Наука и инновация Каспия", академик РАН Вячеслав Рожнов.Нужно больше материала для анализа, считает он. С ним согласны коллеги из РАН.Директор Института экологии (ДГУ) Алимурад Гаджиев допускает ошибочность результатов исследования."Прежде чем тюленей выбросило на берег, туши несколько дней находились в море. Вирус в таком случае быстро погибает. Мы планируем на весну экспедицию, чтобы взять кровь на антитела у выживших", — объясняет он.Придется подождатьВ Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре склоняются к другой версии: тюлени погибли из-за выброса природного газа.Дело в том, что в Каспии большие залежи углеводорода. А небольших землетрясений только с октября зафиксировали свыше пятисот."При любых, даже самых незначительных колебаниях, на дне образуются микротрещины и разломы. Через них выходит газ", — отмечает член-корреспондент РАН, профессор, доктор биологических наук Магомед-Расул Магомедов.В безветренную погоду углеводород оседает на поверхности воды. Образуется загазованная линза. Тюлени, совершавшие миграцию, попали в нее и задохнулись.Подобное уже случалось. В декабре 2020-го на юге Дагестана, а также в Азербайджане погибли более 2,5 тысячи морских млекопитающих. То же самое было в 2016-м, 2012-м, 2007-м."Иными словами, в среднем раз в пять лет сходятся три фактора: сейсмическая активность, безветренная погода и миграция тюленей. Результат — массовая гибель животных", — указал Магомедов.Кроме того, добавил он, у погибших выявили явные признаки тяжелой асфиксии. Задохнуться от вируса все разом они не могли.Тем не менее это лишь предположения. Нужны масштабные исследования, требующие нескольких месяцев.

https://ria.ru/20221205/zhivotnye-1835908380.html

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махачкала

азербайджан

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Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, махачкала, азербайджан, российская академия наук, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)