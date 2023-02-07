https://ria.ru/20230207/ukraina-1850246174.html

В СФ прокомментировали слова Арестовича о "корейском сценарии" для Украины

В СФ прокомментировали слова Арестовича о "корейском сценарии" для Украины - РИА Новости, 07.02.2023

В СФ прокомментировали слова Арестовича о "корейском сценарии" для Украины

Украина вряд ли пойдёт по "корейскому сценарию", при сохранении прежней политики страна распадётся на несколько частей, которые войдут в состав других... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:37

2023-02-07T12:37

2023-02-07T12:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

алексей арестович

сергей цеков

южная корея

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украина вряд ли пойдёт по "корейскому сценарию", при сохранении прежней политики страна распадётся на несколько частей, которые войдут в состав других государств, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". "Какая-то часть (Украины) будет в Польше, какая-то часть будет в Венгрии, какая-то часть в Румынии. Это наиболее реалистичный вариант для Украины нынешней и для руководства нынешнего, которое, как раз, ведёт Украину по этому пути. Таким образом, Украина перестанет существовать как отдельное государство", - сказал Цеков.Сенатор также отметил, что для того, чтобы украинцам пойти по пути Южной Кореи или КНДР, надо быть корейцами, а не украинцами. "Для того, чтобы пойти по пути Корейской республики (КНДР) или Кореи (Южной Кореи), надо быть корейцем, а не украинцем, поэтому пытаться рисовать для себя какие-то варианты, как Арестович рисует для себя вариант, вроде бы, как он считает - хороший, то есть, он будет жить в той части Украины, которая будет Южной Кореей, а кто-то там останется жить в той части, которую можно называть Северной Кореей - по такому варианту у Украины пойти не получится", - добавил парламентарий. Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230207/pushkov-1850161382.html

https://ria.ru/20230207/ukraina-1850198507.html

https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html

украина

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, алексей арестович , сергей цеков, южная корея, владимир зеленский, россия