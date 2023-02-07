Рейтинг@Mail.ru
В СФ прокомментировали слова Арестовича о "корейском сценарии" для Украины - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850246174.html
В СФ прокомментировали слова Арестовича о "корейском сценарии" для Украины
В СФ прокомментировали слова Арестовича о "корейском сценарии" для Украины - РИА Новости, 07.02.2023
В СФ прокомментировали слова Арестовича о "корейском сценарии" для Украины
Украина вряд ли пойдёт по "корейскому сценарию", при сохранении прежней политики страна распадётся на несколько частей, которые войдут в состав других... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:37
2023-02-07T12:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей арестович
сергей цеков
южная корея
владимир зеленский
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_984036cb5c105e8e99f79834bc5fd082.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украина вряд ли пойдёт по "корейскому сценарию", при сохранении прежней политики страна распадётся на несколько частей, которые войдут в состав других государств, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича. Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". "Какая-то часть (Украины) будет в Польше, какая-то часть будет в Венгрии, какая-то часть в Румынии. Это наиболее реалистичный вариант для Украины нынешней и для руководства нынешнего, которое, как раз, ведёт Украину по этому пути. Таким образом, Украина перестанет существовать как отдельное государство", - сказал Цеков.Сенатор также отметил, что для того, чтобы украинцам пойти по пути Южной Кореи или КНДР, надо быть корейцами, а не украинцами. "Для того, чтобы пойти по пути Корейской республики (КНДР) или Кореи (Южной Кореи), надо быть корейцем, а не украинцем, поэтому пытаться рисовать для себя какие-то варианты, как Арестович рисует для себя вариант, вроде бы, как он считает - хороший, то есть, он будет жить в той части Украины, которая будет Южной Кореей, а кто-то там останется жить в той части, которую можно называть Северной Кореей - по такому варианту у Украины пойти не получится", - добавил парламентарий. Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230207/pushkov-1850161382.html
https://ria.ru/20230207/ukraina-1850198507.html
https://ria.ru/20230206/ukraina-1849478016.html
украина
южная корея
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848780415_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9daa46014479ede5f5272ffb59b6e87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей арестович , сергей цеков, южная корея, владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Арестович , Сергей Цеков, Южная Корея, Владимир Зеленский, Россия
12:37 07.02.2023
 
В СФ прокомментировали слова Арестовича о "корейском сценарии" для Украины

Сенатор от Крыма Цеков: Украина распадется на части при сохранении политики Киева

© AP Photo / Daniel ColeЖенщина идет по улице в городе Кривой Рог на Украине
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог на Украине - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Женщина идет по улице в городе Кривой Рог на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Украина вряд ли пойдёт по "корейскому сценарию", при сохранении прежней политики страна распадётся на несколько частей, которые войдут в состав других государств, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя заявление экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича.
Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий".
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 00:42
Пушков высмеял предсказание Арестовича о создании из Украины "Южной Кореи"
"Какая-то часть (Украины) будет в Польше, какая-то часть будет в Венгрии, какая-то часть в Румынии. Это наиболее реалистичный вариант для Украины нынешней и для руководства нынешнего, которое, как раз, ведёт Украину по этому пути. Таким образом, Украина перестанет существовать как отдельное государство", - сказал Цеков.
Сенатор также отметил, что для того, чтобы украинцам пойти по пути Южной Кореи или КНДР, надо быть корейцами, а не украинцами.
"Для того, чтобы пойти по пути Корейской республики (КНДР) или Кореи (Южной Кореи), надо быть корейцем, а не украинцем, поэтому пытаться рисовать для себя какие-то варианты, как Арестович рисует для себя вариант, вроде бы, как он считает - хороший, то есть, он будет жить в той части Украины, которая будет Южной Кореей, а кто-то там останется жить в той части, которую можно называть Северной Кореей - по такому варианту у Украины пойти не получится", - добавил парламентарий.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ, председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 10:10Специальная военная операция на Украине
Слуцкий назвал слова о "корейском сценарии" для Украины демагогией
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 08:00
Конец близок. Европа отворачивается от Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей АрестовичСергей ЦековЮжная КореяВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала