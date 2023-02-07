https://ria.ru/20230207/arestovich-1850160586.html

Арестович предрек Украине "корейский сценарий"

Арестович предрек Украине "корейский сценарий" - РИА Новости, 07.02.2023

Арестович предрек Украине "корейский сценарий"

Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T00:13

2023-02-07T00:13

2023-02-07T04:21

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донецкая народная республика

алексей арестович

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". "Выход из этой войны... может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад... Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями", - заявил Арестович, его слова проводит издание "Страна.ua". Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". По его словам, на встречах с европейскими политиками Москва якобы передавала "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине - очередная утка. Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов также опроверг информацию об обсуждении РФ с Евросоюзом украинского урегулирования по "корейскому сценарию", заявив об отсутствии контактов по вопросам Украины. Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230205/vsu-1849830982.html

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, алексей арестович , владимир путин, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины