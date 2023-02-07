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Арестович предрек Украине "корейский сценарий" - РИА Новости, 07.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230207/arestovich-1850160586.html
Арестович предрек Украине "корейский сценарий"
Арестович предрек Украине "корейский сценарий" - РИА Новости, 07.02.2023
Арестович предрек Украине "корейский сценарий"
Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T00:13
2023-02-07T04:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
алексей арестович
владимир путин
владимир зеленский
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий". "Выход из этой войны... может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад... Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями", - заявил Арестович, его слова проводит издание "Страна.ua". Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". По его словам, на встречах с европейскими политиками Москва якобы передавала "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине - очередная утка. Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов также опроверг информацию об обсуждении РФ с Евросоюзом украинского урегулирования по "корейскому сценарию", заявив об отсутствии контактов по вопросам Украины. Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
https://ria.ru/20230205/vsu-1849830982.html
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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в мире, украина, россия, донецкая народная республика, алексей арестович , владимир путин, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Алексей Арестович , Владимир Путин, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины
00:13 07.02.2023 (обновлено: 04:21 07.02.2023)
 
Арестович предрек Украине "корейский сценарий"

Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович: Украину может ждать корейский сценарий

© Фото : alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Фото : alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина после окончания конфликта может повторить "корейский сценарий".
"Выход из этой войны... может быть совсем не таким, как это нам казалось полгода назад или месяца три назад... Ну, условно сценарий двух Корей. Что делать Западу? Нужно делать Южную Корею в той части, что остается. А значит, речь идет о гарантиях, потому что Южная Корея с гарантиями", - заявил Арестович, его слова проводит издание "Страна.ua".
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 05.02.2023
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Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявлял, что Киеву предлагают урегулирование по "корейскому сценарию". По его словам, на встречах с европейскими политиками Москва якобы передавала "месседжи, что они готовы к уступкам, но для того, чтобы зафиксировать статус-кво".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже сообщил, что информация о переговорах заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с Евросоюзом по Украине - очередная утка. Исполняющий обязанности постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов также опроверг информацию об обсуждении РФ с Евросоюзом украинского урегулирования по "корейскому сценарию", заявив об отсутствии контактов по вопросам Украины.
Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Онлайн-выступление президента Украины Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаАлексей АрестовичВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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