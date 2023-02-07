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Россиянка, находящаяся в Турции, рассказала о последствиях землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
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Туризм
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Россиянка, находящаяся в Турции, рассказала о последствиях землетрясения
Россиянка, находящаяся в Турции, рассказала о последствиях землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
Россиянка, находящаяся в Турции, рассказала о последствиях землетрясения
Россиянка, которая сейчас находится примерно в 400 километрах от эпицентра землетрясения в Турции, рассказала РИА Новости о последствиях. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:00
2023-02-07T16:00
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землетрясение в турции и сирии
землетрясение
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россиянка, которая сейчас находится примерно в 400 километрах от эпицентра землетрясения в Турции, рассказала РИА Новости о последствиях."Я в Аланье. Мы в относительной безопасности, у нас просто толчки. Но они каждые полчаса", – говорит девушка. Она поясняет, что в такой обстановке работать и учиться некомфортно. "Мы поселились в пятиэтажном доме на последнем этаже, – объясняет россиянка. – Понятно, что, если снова начнет сильно трясти, нужно спасать себя и документы. Но и бегать каждые 15 минут с пятого этажа на улицу смысла не вижу".Елизавета не смогла рассказать, было ли оповещение от властей. "Насколько я знаю, приходили сообщения на мобильные телефоны, но у меня нет турецкой сим-карты, – объясняет она. – Вроде бы, мама слышала во внеурочное время громкоговорители, но она не уверена, так как восприняла это как приглашение к намазу".Елизавета говорит, что в районе, где она находится, все в порядке, здания не разрушены, дороги целы, люди живы. "Нас просто серьезно потрясло, я проснулась от ощущения, что качается кровать. Дом ходил ходуном секунд 20, потом все затихло", – рассказывает россиянка.Вчера и сегодня Елизавета изучает информацию, чтобы знать, как быть, если ситуация повторится, мониторит специальное приложение, которое показывает землетрясения рядом и в мире."Я живу по сути на отшибе, наш район не был в эпицентре, трудно заметить перемены в настроении людей, – говорит она. – В чатах города, конечно, переживают. Многим, да и мне, кажется, что толчки продолжаются. Еще видела, что есть желающие поехать в пострадавшие зоны и помочь: сдавать кровь, разбирать завалы, лечить". По ее словам, есть препятствие — незнание языка. В группах пишут, что желающих сдать кровь много и, если вы не говорите на турецком, никто не будет тратить на вас время.Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, при разрушительном землетрясении в Турции погиб один россиянин. "Кто это и откуда, выясняется", – рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Посольство РФ в Анкаре сообщило, что получает обращения от российских граждан. Россияне испытывают затруднения с установкой связи со своими родственниками, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия, а также просят оказать содействие в поиске.МИД России в связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендовал воздержаться от поездок провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Малатья и регион Газиантеп.
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туристы, новости - туризм, туризм, турция, землетрясение в турции и сирии, землетрясение
Туризм, туристы, Новости - Туризм, Туризм, Турция, Землетрясение в Турции и Сирии, Землетрясение
16:00 07.02.2023
 
Россиянка, находящаяся в Турции, рассказала о последствиях землетрясения

"Толчки каждые полчаса": россиянка рассказала о последствиях землетрясения в Турции

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Россиянка, которая сейчас находится примерно в 400 километрах от эпицентра землетрясения в Турции, рассказала РИА Новости о последствиях.
"Я в Аланье. Мы в относительной безопасности, у нас просто толчки. Но они каждые полчаса", – говорит девушка. Она поясняет, что в такой обстановке работать и учиться некомфортно. "Мы поселились в пятиэтажном доме на последнем этаже, – объясняет россиянка. – Понятно, что, если снова начнет сильно трясти, нужно спасать себя и документы. Но и бегать каждые 15 минут с пятого этажа на улицу смысла не вижу".
Елизавета не смогла рассказать, было ли оповещение от властей. "Насколько я знаю, приходили сообщения на мобильные телефоны, но у меня нет турецкой сим-карты, – объясняет она. – Вроде бы, мама слышала во внеурочное время громкоговорители, но она не уверена, так как восприняла это как приглашение к намазу".
Елизавета говорит, что в районе, где она находится, все в порядке, здания не разрушены, дороги целы, люди живы. "Нас просто серьезно потрясло, я проснулась от ощущения, что качается кровать. Дом ходил ходуном секунд 20, потом все затихло", – рассказывает россиянка.
Вчера и сегодня Елизавета изучает информацию, чтобы знать, как быть, если ситуация повторится, мониторит специальное приложение, которое показывает землетрясения рядом и в мире.
"Я живу по сути на отшибе, наш район не был в эпицентре, трудно заметить перемены в настроении людей, – говорит она. – В чатах города, конечно, переживают. Многим, да и мне, кажется, что толчки продолжаются. Еще видела, что есть желающие поехать в пострадавшие зоны и помочь: сдавать кровь, разбирать завалы, лечить". По ее словам, есть препятствие — незнание языка. В группах пишут, что желающих сдать кровь много и, если вы не говорите на турецком, никто не будет тратить на вас время.
Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, при разрушительном землетрясении в Турции погиб один россиянин. "Кто это и откуда, выясняется", – рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Посольство РФ в Анкаре сообщило, что получает обращения от российских граждан. Россияне испытывают затруднения с установкой связи со своими родственниками, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия, а также просят оказать содействие в поиске.
МИД России в связи с повышенной сейсмической активностью в центральной и южной частях Турции рекомендовал воздержаться от поездок провинции Кахраманмараш, Малатья, Диярбакыр и Малатья и регион Газиантеп.
Турецкая Анталья - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 10:48Туризм
Отельеры Антальи бесплатно выделят номера для пострадавших от землетрясения
 
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