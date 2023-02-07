Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850254189.html
Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения
Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения
Посольство РФ в Анкаре получает обращения от российских граждан в связи с землетрясением, они передаются турецким властям, говорится в заявлении... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:59
2023-02-07T13:06
в мире
турция
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850248859_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1b31840a8caec2ef0a9f178996e38152.jpg
АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре получает обращения от российских граждан в связи с землетрясением, они передаются турецким властям, говорится в заявлении диппредставительства."В посольство поступают многочисленные запросы от российских граждан, испытывающих затруднения с установкой связи со своими родственниками, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия, а также просьбы оказать содействие в поиске россиян. Параллельно видим в СМИ неподтвержденную информацию о гибели российских граждан. В посольстве все подобные обращения тщательно фиксируются и незамедлительно передаются турецким властям для оперативного реагирования", - говорится в заявлении диппредставительства.
https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850248882.html
турция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850248859_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ddac62ae3651b901a74c856d3013b5fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, новости - туризм
В мире, Турция, Россия, Туризм, Новости - Туризм
12:59 07.02.2023 (обновлено: 13:06 07.02.2023)
 
Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения

Россияне обращаются в посольство в Турции из-за ситуации с землетрясением

© Sputnik / Сертач Каяр / Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Sputnik / Сертач Каяр
Перейти в медиабанк
Последствия землетрясения в турецком городе Диярбакыр. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре получает обращения от российских граждан в связи с землетрясением, они передаются турецким властям, говорится в заявлении диппредставительства.
"В посольство поступают многочисленные запросы от российских граждан, испытывающих затруднения с установкой связи со своими родственниками, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия, а также просьбы оказать содействие в поиске россиян. Параллельно видим в СМИ неподтвержденную информацию о гибели российских граждан. В посольстве все подобные обращения тщательно фиксируются и незамедлительно передаются турецким властям для оперативного реагирования", - говорится в заявлении диппредставительства.
Первые туристы из России, прибывшие на отдых в Турцию - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 12:59Туризм
Туроператоры не фиксируют отказов от поездок в Турцию из-за землетрясения
 
ТуризмВ миреТурцияРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала