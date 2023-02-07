https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850254189.html
Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения
Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения
Посольство РФ в Анкаре получает обращения от российских граждан в связи с землетрясением, они передаются турецким властям, говорится в заявлении... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:59
2023-02-07T12:59
2023-02-07T13:06
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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре получает обращения от российских граждан в связи с землетрясением, они передаются турецким властям, говорится в заявлении диппредставительства."В посольство поступают многочисленные запросы от российских граждан, испытывающих затруднения с установкой связи со своими родственниками, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия, а также просьбы оказать содействие в поиске россиян. Параллельно видим в СМИ неподтвержденную информацию о гибели российских граждан. В посольстве все подобные обращения тщательно фиксируются и незамедлительно передаются турецким властям для оперативного реагирования", - говорится в заявлении диппредставительства.
https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850248882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Турция, Россия, Туризм, Новости - Туризм
12:59 07.02.2023 (обновлено: 13:06 07.02.2023)
Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения
Россияне обращаются в посольство в Турции из-за ситуации с землетрясением