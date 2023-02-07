https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850254189.html

Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения

Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023

Посольство в Турции получает обращения от россиян из-за землетрясения

Посольство РФ в Анкаре получает обращения от российских граждан в связи с землетрясением, они передаются турецким властям, говорится в заявлении... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:59

2023-02-07T12:59

2023-02-07T13:06

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АНКАРА, 7 фев – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре получает обращения от российских граждан в связи с землетрясением, они передаются турецким властям, говорится в заявлении диппредставительства."В посольство поступают многочисленные запросы от российских граждан, испытывающих затруднения с установкой связи со своими родственниками, которые могли находиться в зоне стихийного бедствия, а также просьбы оказать содействие в поиске россиян. Параллельно видим в СМИ неподтвержденную информацию о гибели российских граждан. В посольстве все подобные обращения тщательно фиксируются и незамедлительно передаются турецким властям для оперативного реагирования", - говорится в заявлении диппредставительства.

https://ria.ru/20230207/turtsiya-1850248882.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

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