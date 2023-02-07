https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850240722.html

Россиянин погиб при землетрясении в Турции

Россиянин погиб при землетрясении в Турции - РИА Новости, 07.02.2023

Россиянин погиб при землетрясении в Турции

Гражданин России погиб, по предварительным данным, при разрушительном землетрясении в Турции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T12:21

2023-02-07T12:21

2023-02-07T13:36

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

россия

новости - туризм

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Гражданин России погиб, по предварительным данным, при разрушительном землетрясении в Турции, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Подтверждена информация о гибели мужчины из России во время землетрясения в Турции. Кто это и откуда, выясняется", - сказал собеседник агентства.В понедельник утром на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Счет погибших идет на тысячи.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии, россия, новости - туризм