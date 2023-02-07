https://ria.ru/20230207/snimok-1850392177.html

"Роскосмос" опубликовал снимок последствий землетрясения в Сирии

"Роскосмос" опубликовал снимок последствий землетрясения в Сирии - РИА Новости, 07.02.2023

"Роскосмос" опубликовал снимок последствий землетрясения в Сирии

Государственная корпорация "Роскосмос" опубликовала в Telegram-канале спутниковый снимок последствий землетрясения в Сирии. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T19:03

2023-02-07T19:03

2023-02-07T21:39

в мире

турция

сирия

россия

роскосмос

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сильное землетрясение в турции и сирии

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Государственная корпорация "Роскосмос" опубликовала в Telegram-канале спутниковый снимок последствий землетрясения в Сирии. "Роскосмос" задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение в восточной части Анатолийского полуострова", — говорится в заявлении.Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш. Как отмечал Реджеп Тайип Эрдоган, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, 5434 человека погибли и 31 777 пострадали.Затем последовали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии и на территории России, в Сочи.Серьезно пострадали также сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным Минздрава Сирии, там погибли 812 человек, пострадали 1449. Международная федерация Красного Креста оценила число жертв в более чем 1,5 тысячи человек, пострадавших — в 3,5 тысячи.

https://ria.ru/20230207/zemletryasenie-1850139514.html

турция

сирия

россия

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в мире, турция, сирия, россия, роскосмос, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сильное землетрясение в турции и сирии, реджеп тайип эрдоган, красный крест