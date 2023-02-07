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Под завалами в Сирии спасли новорожденного ребенка, передают СМИ

Под завалами в Сирии спасли новорожденного ребенка, передают СМИ - РИА Новости, 07.02.2023

Под завалами в Сирии спасли новорожденного ребенка, передают СМИ

Сирийские спасатели смогли вытащить из-под завалов после землетрясения к северо-западу от Алеппо новорожденного мальчика, но его мать погибла, сообщил сирийский РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T01:52

2023-02-07T01:52

2023-02-07T02:37

сильное землетрясение в турции и сирии

сирия

турция

алеппо

реджеп тайип эрдоган

в мире

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ДОХА, 7 фев - РИА Новости. Сирийские спасатели смогли вытащить из-под завалов после землетрясения к северо-западу от Алеппо новорожденного мальчика, но его мать погибла, сообщил сирийский информационный портал El Balad. По его информации, женщина родила ребенка, находясь под обломками обрушившегося в результате подземных толчков здания в населенном пункте Джендерес, но сама не выжила. Новорожденного отвезли в больницу, его удалось спасти. В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как спасатели спешно несут на руках голого младенца, которого они только вытащили из-под завалов. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 2379 человек погибли, пострадали более 14 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

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сильное землетрясение в турции и сирии, сирия, турция, алеппо, реджеп тайип эрдоган, в мире