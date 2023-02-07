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РЭЦ рассказал сельхозпроизводителям, как перенастроил работу для помощи им - РИА Новости, 07.02.2023
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РЭЦ рассказал сельхозпроизводителям, как перенастроил работу для помощи им
РЭЦ рассказал сельхозпроизводителям, как перенастроил работу для помощи им - РИА Новости, 07.02.2023
РЭЦ рассказал сельхозпроизводителям, как перенастроил работу для помощи им
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году перенастроил свой инструментарий поддержки агропромышленного бизнеса: вице-президент РЭЦ Алексей Солодов РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T10:22
2023-02-07T10:27
россия
российский экспортный центр (рэц)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
роскачество
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году перенастроил свой инструментарий поддержки агропромышленного бизнеса: вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в рамках 30-ой Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО-2023" рассказал о госфинансировании, павильонах и бренде "Сделано в России"."В 2022 году Российский экспортный центр перенастроил свою деятельность под запросы бизнеса. РЭЦ совместно с министерством сельского хозяйства упростил процедуру получения господдержки, расширил программу поддержки экспорта АПК, а также перезапустил программу "Сделано в России", - сказал Солодов, выступая на пленарной сессии "Ключевые изменения на продовольственном рынке России. Аналитика рынка, направления развития, меры поддержки российских производителей"."Экспортерам сейчас особенно необходима наша поддержка. Поэтому с Минсельхозом РЭЦ оперативно перенастроил ряд своих продуктов под текущие запросы бизнеса. В первую очередь, упростили процедуру предоставления госфинансирования. В августе прошлого года в программу поддержки были добавлены новые возможности для бизнеса. Теперь наши экспортеры помимо размещения в павильонах получают возможность бесплатно продвигать свои товары в крупных торговых сетях, гипермаркетах и интернет-магазинах. Осенью прошлого года Российский экспортный центр перезапустил программу "Сделано в России". Компания, прошедшая нашу сертификацию, получает право маркировки продукции знаком соответствия "Сделано в России" и становится полноправным участником программы продвижения бренда на внешние рынки", – отметил вице-президент РЭЦ.В рамках выставки также состоялась панельная дискуссия "Развитие рынка российской органической продукции, внутренний и внешний спрос", организованная АНО "Роскачество". В дискуссии приняла участие директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Подшивалова, которая рассказала о важности поддержки экспортеров органической продукции и необходимости активной работы по признанию сертификатов органики на зарубежных рынках (ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай и др.).
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россия, российский экспортный центр (рэц), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскачество
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Роскачество
10:22 07.02.2023 (обновлено: 10:27 07.02.2023)
 

РЭЦ рассказал сельхозпроизводителям, как перенастроил работу для помощи им

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
Офис АО Российский экспортный центр (РЭЦ) в Москве - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году перенастроил свой инструментарий поддержки агропромышленного бизнеса: вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в рамках 30-ой Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО-2023" рассказал о госфинансировании, павильонах и бренде "Сделано в России".
"В 2022 году Российский экспортный центр перенастроил свою деятельность под запросы бизнеса. РЭЦ совместно с министерством сельского хозяйства упростил процедуру получения господдержки, расширил программу поддержки экспорта АПК, а также перезапустил программу "Сделано в России", - сказал Солодов, выступая на пленарной сессии "Ключевые изменения на продовольственном рынке России. Аналитика рынка, направления развития, меры поддержки российских производителей".
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"Экспортерам сейчас особенно необходима наша поддержка. Поэтому с Минсельхозом РЭЦ оперативно перенастроил ряд своих продуктов под текущие запросы бизнеса. В первую очередь, упростили процедуру предоставления госфинансирования. В августе прошлого года в программу поддержки были добавлены новые возможности для бизнеса. Теперь наши экспортеры помимо размещения в павильонах получают возможность бесплатно продвигать свои товары в крупных торговых сетях, гипермаркетах и интернет-магазинах. Осенью прошлого года Российский экспортный центр перезапустил программу "Сделано в России". Компания, прошедшая нашу сертификацию, получает право маркировки продукции знаком соответствия "Сделано в России" и становится полноправным участником программы продвижения бренда на внешние рынки", – отметил вице-президент РЭЦ.
В рамках выставки также состоялась панельная дискуссия "Развитие рынка российской органической продукции, внутренний и внешний спрос", организованная АНО "Роскачество". В дискуссии приняла участие директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Подшивалова, которая рассказала о важности поддержки экспортеров органической продукции и необходимости активной работы по признанию сертификатов органики на зарубежных рынках (ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай и др.).
 
РоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Роскачество
 
 
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