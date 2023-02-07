https://ria.ru/20230207/rets-1850200463.html

РЭЦ рассказал сельхозпроизводителям, как перенастроил работу для помощи им

РЭЦ рассказал сельхозпроизводителям, как перенастроил работу для помощи им - РИА Новости, 07.02.2023

РЭЦ рассказал сельхозпроизводителям, как перенастроил работу для помощи им

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году перенастроил свой инструментарий поддержки агропромышленного бизнеса: вице-президент РЭЦ Алексей Солодов РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T10:22

2023-02-07T10:22

2023-02-07T10:27

россия

российский экспортный центр (рэц)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

роскачество

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году перенастроил свой инструментарий поддержки агропромышленного бизнеса: вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в рамках 30-ой Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО-2023" рассказал о госфинансировании, павильонах и бренде "Сделано в России"."В 2022 году Российский экспортный центр перенастроил свою деятельность под запросы бизнеса. РЭЦ совместно с министерством сельского хозяйства упростил процедуру получения господдержки, расширил программу поддержки экспорта АПК, а также перезапустил программу "Сделано в России", - сказал Солодов, выступая на пленарной сессии "Ключевые изменения на продовольственном рынке России. Аналитика рынка, направления развития, меры поддержки российских производителей"."Экспортерам сейчас особенно необходима наша поддержка. Поэтому с Минсельхозом РЭЦ оперативно перенастроил ряд своих продуктов под текущие запросы бизнеса. В первую очередь, упростили процедуру предоставления госфинансирования. В августе прошлого года в программу поддержки были добавлены новые возможности для бизнеса. Теперь наши экспортеры помимо размещения в павильонах получают возможность бесплатно продвигать свои товары в крупных торговых сетях, гипермаркетах и интернет-магазинах. Осенью прошлого года Российский экспортный центр перезапустил программу "Сделано в России". Компания, прошедшая нашу сертификацию, получает право маркировки продукции знаком соответствия "Сделано в России" и становится полноправным участником программы продвижения бренда на внешние рынки", – отметил вице-президент РЭЦ.В рамках выставки также состоялась панельная дискуссия "Развитие рынка российской органической продукции, внутренний и внешний спрос", организованная АНО "Роскачество". В дискуссии приняла участие директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Подшивалова, которая рассказала о важности поддержки экспортеров органической продукции и необходимости активной работы по признанию сертификатов органики на зарубежных рынках (ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай и др.).

https://ria.ru/20230206/konferentsiya-1850133533.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), роскачество