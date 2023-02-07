10:22 07.02.2023 (обновлено: 10:27 07.02.2023)
РЭЦ рассказал сельхозпроизводителям, как перенастроил работу для помощи им
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) в Москве
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) в 2022 году перенастроил свой инструментарий поддержки агропромышленного бизнеса: вице-президент РЭЦ Алексей Солодов в рамках 30-ой Международной выставки продуктов питания, напитков и сырья "ПРОДЭКСПО-2023" рассказал о госфинансировании, павильонах и бренде "Сделано в России".
"В 2022 году Российский экспортный центр перенастроил свою деятельность под запросы бизнеса. РЭЦ совместно с министерством сельского хозяйства упростил процедуру получения господдержки, расширил программу поддержки экспорта АПК, а также перезапустил программу "Сделано в России", - сказал Солодов, выступая на пленарной сессии "Ключевые изменения на продовольственном рынке России. Аналитика рынка, направления развития, меры поддержки российских производителей".
"Экспортерам сейчас особенно необходима наша поддержка. Поэтому с Минсельхозом РЭЦ оперативно перенастроил ряд своих продуктов под текущие запросы бизнеса. В первую очередь, упростили процедуру предоставления госфинансирования. В августе прошлого года в программу поддержки были добавлены новые возможности для бизнеса. Теперь наши экспортеры помимо размещения в павильонах получают возможность бесплатно продвигать свои товары в крупных торговых сетях, гипермаркетах и интернет-магазинах. Осенью прошлого года Российский экспортный центр перезапустил программу "Сделано в России". Компания, прошедшая нашу сертификацию, получает право маркировки продукции знаком соответствия "Сделано в России" и становится полноправным участником программы продвижения бренда на внешние рынки", – отметил вице-президент РЭЦ.
В рамках выставки также состоялась панельная дискуссия "Развитие рынка российской органической продукции, внутренний и внешний спрос", организованная АНО "Роскачество". В дискуссии приняла участие директор центра экспертной поддержки РЭЦ Милана Подшивалова, которая рассказала о важности поддержки экспортеров органической продукции и необходимости активной работы по признанию сертификатов органики на зарубежных рынках (ОАЭ, Саудовская Аравия, Китай и др.).