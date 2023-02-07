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В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 07.02.2023

В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 22 февраля, сообщили РИА Новости в Госдуме. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T17:41

2023-02-07T17:41

2023-02-07T18:53

политика

госдума рф

владимир путин

евгений москвичев

единая россия

совет федерации рф

кпрф

андрей клишас

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 22 февраля, сообщили РИА Новости в Госдуме.В свою очередь, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) также допустил, что мероприятие состоится в этот день."22-го числа будет, другой день. В среду, может, послание будет", — отметил он.В конце января источник агентства в Госдуме сообщал, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля. При этом, по словам собеседника, 24 февраля его проводить не планируется.В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Глава государства добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон не устанавливает сроки, в которые глава государства должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.

https://ria.ru/20230202/poslanie-1849207948.html

https://ria.ru/20221222/putin-1840659462.html

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политика, госдума рф, владимир путин, евгений москвичев, единая россия, совет федерации рф, кпрф, андрей клишас, россия