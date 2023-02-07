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В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 07.02.2023
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В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию - РИА Новости, 07.02.2023
В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 22 февраля, сообщили РИА Новости в Госдуме. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T17:41
2023-02-07T18:53
политика
госдума рф
владимир путин
евгений москвичев
единая россия
совет федерации рф
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андрей клишас
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 22 февраля, сообщили РИА Новости в Госдуме.В свою очередь, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) также допустил, что мероприятие состоится в этот день."22-го числа будет, другой день. В среду, может, послание будет", — отметил он.В конце января источник агентства в Госдуме сообщал, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля. При этом, по словам собеседника, 24 февраля его проводить не планируется.В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Глава государства добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон не устанавливает сроки, в которые глава государства должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
https://ria.ru/20230202/poslanie-1849207948.html
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политика, госдума рф, владимир путин, евгений москвичев, единая россия, совет федерации рф, кпрф, андрей клишас, россия
Политика, Госдума РФ, Владимир Путин, Евгений Москвичев, Единая Россия, Совет Федерации РФ, КПРФ, Андрей Клишас, Россия
17:41 07.02.2023 (обновлено: 18:53 07.02.2023)
 
В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию

Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 22 февраля

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 22 февраля, сообщили РИА Новости в Госдуме.

"Сегодня прошла информация, что 22-го (февраля будет послание. — Прим. ред.)", — заявил депутат от партии КПФР Денис Парфенов.

В свою очередь, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) также допустил, что мероприятие состоится в этот день.
"22-го числа будет, другой день. В среду, может, послание будет", — отметил он.
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В конце января источник агентства в Госдуме сообщал, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля. При этом, по словам собеседника, 24 февраля его проводить не планируется.
В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Глава государства добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".
Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.
Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон не устанавливает сроки, в которые глава государства должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
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