17:41 07.02.2023 (обновлено: 18:53 07.02.2023)
В Госдуме назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 22 февраля
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 22 февраля, сообщили РИА Новости в Госдуме.
"Сегодня прошла информация, что 22-го (февраля будет послание. — Прим. ред.)", — заявил депутат от партии КПФР Денис Парфенов.
В свою очередь, глава комитета по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) также допустил, что мероприятие состоится в этот день.
"22-го числа будет, другой день. В среду, может, послание будет", — отметил он.
В конце января источник агентства в Госдуме сообщал, что послание президента может быть организовано 20-21 февраля. При этом, по словам собеседника, 24 февраля его проводить не планируется.
В конце декабря Путин заявил, что выступит с обращением в начале этого года, поскольку ему нужно время и дополнительный анализ ситуации. Он обратил внимание, что в 2017-м тоже не было послания. Глава государства добавил, что уже говорил о ключевых вещах в тех или иных форматах, а "повторяться не очень хочется".
Обращение к депутатам Государственной думы и членам Совета Федерации с ежегодными посланиями о положении дел в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики — одно из полномочий президента, которое прописано в 84-й статье Конституции России.
Как пояснял председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, основной закон не устанавливает сроки, в которые глава государства должен выступить. Соответственно, он самостоятельно определяет порядок исполнения своих полномочий.
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