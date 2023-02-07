https://ria.ru/20230207/pomosch-1850373946.html

В Крыму начали сбор помощи пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии

В Крыму начали сбор помощи пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии - РИА Новости, 07.02.2023

В Крыму начали сбор помощи пострадавшим при землетрясении в Турции и Сирии

В Крыму начат сбор гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман региона. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T18:21

2023-02-07T18:21

2023-02-07T18:21

в мире

турция

сирия

республика крым

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев – РИА Новости. В Крыму начат сбор гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции и Сирии, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман региона. "Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополь совместно с Советом крымских татар при главе республики Крым проводит сбор гуманитарной помощи пострадавшим в результате землетрясения", - говорится в сообщении. В муфтияте подчеркнули, что желающие оказать помощь пострадавшим могут обратиться к имамам в своих населенных пунктах или перечислить средства на счет Благотворительного фонда Мусульман Крыма. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 3549 человек погибли, пострадали более 22 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 800 человек, пострадали более 1440. Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

https://ria.ru/20230206/zemletryaseniya-1849953358.html

турция

сирия

республика крым

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в мире, турция, сирия, республика крым, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии