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Украина окажет Турции гуманитарную помощь после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
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Украина окажет Турции гуманитарную помощь после землетрясения
Украина окажет Турции гуманитарную помощь после землетрясения - РИА Новости, 07.02.2023
Украина окажет Турции гуманитарную помощь после землетрясения
Владимир Зеленский издал указ о предоставлении Украиной гуманитарной помощи Турции после разрушительного землетрясения. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T12:39
2023-02-07T12:56
в мире
турция
украина
сирия
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
сильное землетрясение в турции и сирии
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский издал указ о предоставлении Украиной гуманитарной помощи Турции после разрушительного землетрясения. Документ опубликован во вторник на сайте Зеленского. Согласно указу, обеспечить оказание гуманитарной помощи Турции должен кабинет министров Украины. "С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Турецкой Республике в результате землетрясения, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю предоставить гуманитарную помощь Турецкой Республике", - говорится в тексте документа. Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. СМИ сообщали, что из-за землетрясения были приостановлены операции в крупном турецком нефтеналивном порту Джейхан. А в Сирии приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус. По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3419, раненых - до 20 53, спасти удалось более 8 тысяч человек.
https://ria.ru/20230207/ukraine-1850197560.html
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в мире, турция, украина, сирия, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Украина, Сирия, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
12:39 07.02.2023 (обновлено: 12:56 07.02.2023)
 
Украина окажет Турции гуманитарную помощь после землетрясения

Украина окажет Турции гуманитарную помощь после разрушительного землетрясения

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Владимир Зеленский издал указ о предоставлении Украиной гуманитарной помощи Турции после разрушительного землетрясения.
Документ опубликован во вторник на сайте Зеленского. Согласно указу, обеспечить оказание гуманитарной помощи Турции должен кабинет министров Украины.
Киев - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
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"С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Турецкой Республике в результате землетрясения, в соответствии со статьей 10 Закона Украины "О гуманитарной помощи" постановляю предоставить гуманитарную помощь Турецкой Республике", - говорится в тексте документа.
Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. СМИ сообщали, что из-за землетрясения были приостановлены операции в крупном турецком нефтеналивном порту Джейхан. А в Сирии приостановлена работа крупнейшего НПЗ в провинции Тартус.
По последним данным, число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3419, раненых - до 20 53, спасти удалось более 8 тысяч человек.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
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В миреТурцияУкраинаСирияВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип ЭрдоганСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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