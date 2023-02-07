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МИД призвал воздержаться от поездок в центральную и южные части Турции

МИД призвал воздержаться от поездок в центральную и южные части Турции - РИА Новости, 07.02.2023

МИД призвал воздержаться от поездок в центральную и южные части Турции

МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в центральную и южные части Турции. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:58

2023-02-07T15:58

2023-02-07T15:58

туризм

турция

россия

кахраманмараш

реджеп тайип эрдоган

сильное землетрясение в турции и сирии

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. МИД России рекомендовал воздержаться от поездок в центральную и южные части Турции. "В случае необходимости оказания экстренной помощи для организованных туристов, тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия ассоциации "Турпомощь". Туристы, путешествующие самостоятельно, могут обращаться в департамент ситуационно-кризисный центр МИД России", - отметили в министерстве. Утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. Днем в понедельник произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Число погибших при землетрясении в Турции, по последним данным, превышает 3,5 тысячи, раненых – более 20 тысяч. Президент Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.

турция

россия

кахраманмараш

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

турция, россия, кахраманмараш, реджеп тайип эрдоган, сильное землетрясение в турции и сирии