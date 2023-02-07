Небензя призвал ОЗХО раскрыть источники доклада по ЧП в сирийской Думе
Постпред при ООН Небензя призвал ОЗХО раскрыть источники доклада по ЧП в сирийской Думе
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя . Архивное фото
ООН, 7 фев – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя призвал гендиректора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариаса раскрыть источники последнего доклада Группы по расследованию и идентификации по якобы имевшему место химическому инциденту в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
Ранее Группа по расследованию и идентификации (ГРИ) при ОЗХО выпустила доклад, в котором пришла к выводу, что военно-воздушные силы Сирии организовали атаку с применением химоружия в сирийском городе Дума в апреле 2018 года.
"Можете ли вы раскрыть источники информации, на основании которых состряпан доклад ГРИ? Учитывая, как содержащиеся в нем инсинуации оперативно подхватили США, Великобритания, Франция и Германия, поспешившие также вывалить очередной ворох антироссийских обвинений в совместном заявлении глав их внешнеполитических ведомств, сомнений в политизированности документа не остается", - сказал Небензя на заседании СБ ООН, выразив надежду, что Ариас ответит на вопросы в ходе заседания.
Говоря о докладе группы расследования, постпред РФ вновь напомнил о постановочном характере видео из Думы, а также о несоответствии законам физики утверждений ГРИ.
"Каким-то немыслимым образом 100-килограммовый баллон, пробивший крышу, срикошетивший на кровать, не повредил помещение. В районе отверстия в крыше отсутствуют следы арматуры. На одном из баллонов, якобы сброшенных с воздуха, не обнаружено следов деформации", - указал Небензя.
Он также задал вопрос о том, как группа могла провести анализ остатков баллонов, если оба они были уничтожены в результате израильского удара по сирийской авиабазе.
"Реальное же объяснение происходящему – что эти баллоны с хлором были попросту занесены представителями печально известной НПО "Белые каски" в жилое здание для их постановки", - подчеркнул он.
Как указал Небензя, представители ОЗХО проигнорировали, "несмотря на имеющиеся доказательства, следы характерной краски в подъезде дома, по которому баллон подняли наверх".
Он вновь заявил, что техсекретариат ОЗХО превратился в "безвольный механизм" в руках Запада.
Запад обвинял Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте, которая якобы имела место 7 апреля 2018 года. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены "пострадавшие" жители Думы, в том числе дети. Позднее люди, появлявшиеся на видео, сообщили, что никакой атаки не видели. Один из них рассказал, что неизвестные устроили панику в городе, после чего попытались собрать людей в больнице. Там их поливали водой, ничего не объясняя, а затем отпустили. Работавшие в тот момент в больнице врачи подтвердили, что признаков химического отравления у пациентов не было.
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