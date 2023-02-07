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В МЧС рассказали, где будут работать прибывшие в Турцию спасатели

В МЧС рассказали, где будут работать прибывшие в Турцию спасатели - РИА Новости, 07.02.2023

В МЧС рассказали, где будут работать прибывшие в Турцию спасатели

Российские спасатели, прибывшие в Турцию на помощь в ликвидации последствий землетрясения, направляются в один из самых пострадавших районов - Кахраманмараш,... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T06:54

2023-02-07T06:54

2023-02-07T06:54

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

турция

сирия

кахраманмараш

реджеп тайип эрдоган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АДАНА (Турция), 7 фев - РИА Новости. Российские спасатели, прибывшие в Турцию на помощь в ликвидации последствий землетрясения, направляются в один из самых пострадавших районов - Кахраманмараш, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось, что в Турцию на помощь в ликвидации последствий землетрясения прибыла российская аэромобильная группировка из более 100 спасателей, а также полевой госпиталь. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 2921 человек погиб, пострадали почти 16 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

турция

сирия

кахраманмараш

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сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, турция, сирия, кахраманмараш, реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)