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Самолет МЧС России прибыл в Турцию, где произошло землетрясение

Самолет МЧС России прибыл в Турцию, где произошло землетрясение - РИА Новости, 07.02.2023

Самолет МЧС России прибыл в Турцию, где произошло землетрясение

Борт МЧС России с заместителем главы ведомства Александром Чуприяном прибыл в Турцию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T02:54

2023-02-07T02:54

2023-02-07T03:06

сильное землетрясение в турции и сирии

россия

турция

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

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АДАНА, 7 фев — РИА Новости. Борт МЧС России с заместителем главы ведомства Александром Чуприяном прибыл в Турцию, передает корреспондент РИА Новости.Еще два российских борта должны прибыть в Турцию в ближайшее время.В МЧС уточнили, что туда уже прибыли более ста спасателей."Спасатели привезли с собой необходимый аварийно-спасательный инструмент, предназначенный для проведения поисковых работ и деблокирования пострадавших. Есть эндоскопы, акустические приборы поиска, позволяющие обнаружить пострадавшего в завале на глубине до 4,5 метров, георадары и тепловизоры", — добавили в пресс-службе министерства.Отмечается, что спасатели отряда "Центроспас" готовы к круглосуточным работам на нескольких участках одновременно. Им помогут беспилотники. В аэромобильную группировку также вошли кинологические расчеты с опытом поиска пострадавших в разрушенных зданиях.В сообщении МЧС добавляется, что в зоне ЧС развернут аэромобильный госпиталь, где более 40 медиков и спасателей смогут оказывать медицинскую помощь.Землетрясение магнитудой 7,4 произошло вчера рано утром в турецкой провинции Кахраманмараш, приведя к гибели 2379 жертвам и 14 483 раненым. Бедствие также затронуло сирийские провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Там, по последним данным, погибли 711 человек и 1431 пострадал.Около 13:25 мск произошло еще одно землетрясение — магнитудой 7,6. По оценкам турецких сейсмологов, одним из наиболее пострадавших городов стал Газиантеп.Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новые мощные толчки магнитудой 7,7. Землетрясение ощущалось в Ливане, Ираке, Израиле, Грузии, Абхазии, небольшие толчки зафиксировали и в Сочи.

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турция

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Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии Череда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести. 2023-02-07T02:54 true PT0M58S

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сильное землетрясение в турции и сирии, россия, турция, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире