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Эфиопия упростила визовые правила для россиян - РИА Новости, 07.02.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230207/efiopiya-1850297914.html
Эфиопия упростила визовые правила для россиян
Эфиопия упростила визовые правила для россиян - РИА Новости, 07.02.2023
Эфиопия упростила визовые правила для россиян
В Эфиопии начали действовать новые визовые правила для россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:57
2023-02-07T16:57
туризм
туризм
новости - туризм
эфиопия
визы
аддис-абеба
ethiopian airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Эфиопии начали действовать новые визовые правила для россиян, сообщает АТОР.Туристическую визу в Эфиопию теперь можно будет оформить только по прилете в аэропорту Аддис-Абебы, сообщили в представительстве авиакомпании Ethiopian Airlines в Москве со ссылкой на посольство в РФ."С 2021 года разрешение на въезд можно было получить в посольстве в Москве. Процесс не занимал много времени, но не всем подходил такой вариант. Можно было оформить и электронную визу, но и тут у многих россиян возникали сложности, поскольку платить приходилось только картой международных платежных систем. Теперь процедура проще и быстрее", — рассказали в Ethiopian Airlines.Для оформления визы потребуются две цветные фотографии. Ее стоимость — 52 доллара за однократную со сроком действия до 30 дней, и 72 доллара, если визит планируется в течение 90 суток. Оплата только в долларах. Дипломаты уточнили, что стоимость может быть изменена, сейчас этот вопрос уточняется.Другие типы виз россияне по-прежнему могут оформить в посольстве. Для их получения необходимо приглашение из Эфиопии — от компании, министерства, госпиталя, СМИ.Лайнеры из Москвы в эту африканскую страну летают трижды в неделю. Чаще всего россияне делают там стыковку, отправляясь на экзотические острова. "Продажи билетов на Сейшелы бьют все рекорды. Наши тарифы на этом направлении очень хорошие — от 45 тысяч рублей в обе стороны", — говорят в Ethiopian Airlines. Также рейсы с пересадками в Аддис-Абебе приобретают туристы, посещающие ЮАР, Занзибар. Тарифы — от 45 и 65 тысяч рублей в оба конца соответственно. В Сан-Паулу можно попасть, потратив 105 тысяч рублей.
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туризм, новости - туризм, эфиопия, визы, аддис-абеба, ethiopian airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), москва
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Эфиопия, Визы, Аддис-Абеба, Ethiopian Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Москва
16:57 07.02.2023
 
Эфиопия упростила визовые правила для россиян

АТОР: россияне смогут получать визу Эфиопии в аэропорту по прибытии

© Flickr / Aero IcarusЛайнер Boeing 767-300 авиакомпании Ethiopian Airlines
Лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Ethiopian Airlines - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© Flickr / Aero Icarus
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Эфиопии начали действовать новые визовые правила для россиян, сообщает АТОР.
Туристическую визу в Эфиопию теперь можно будет оформить только по прилете в аэропорту Аддис-Абебы, сообщили в представительстве авиакомпании Ethiopian Airlines в Москве со ссылкой на посольство в РФ.
"С 2021 года разрешение на въезд можно было получить в посольстве в Москве. Процесс не занимал много времени, но не всем подходил такой вариант. Можно было оформить и электронную визу, но и тут у многих россиян возникали сложности, поскольку платить приходилось только картой международных платежных систем. Теперь процедура проще и быстрее", — рассказали в Ethiopian Airlines.
Для оформления визы потребуются две цветные фотографии. Ее стоимость — 52 доллара за однократную со сроком действия до 30 дней, и 72 доллара, если визит планируется в течение 90 суток. Оплата только в долларах. Дипломаты уточнили, что стоимость может быть изменена, сейчас этот вопрос уточняется.
Другие типы виз россияне по-прежнему могут оформить в посольстве. Для их получения необходимо приглашение из Эфиопии — от компании, министерства, госпиталя, СМИ.
Лайнеры из Москвы в эту африканскую страну летают трижды в неделю. Чаще всего россияне делают там стыковку, отправляясь на экзотические острова. "Продажи билетов на Сейшелы бьют все рекорды. Наши тарифы на этом направлении очень хорошие — от 45 тысяч рублей в обе стороны", — говорят в Ethiopian Airlines. Также рейсы с пересадками в Аддис-Абебе приобретают туристы, посещающие ЮАР, Занзибар. Тарифы — от 45 и 65 тысяч рублей в оба конца соответственно. В Сан-Паулу можно попасть, потратив 105 тысяч рублей.
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