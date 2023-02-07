https://ria.ru/20230207/efiopiya-1850297914.html

Эфиопия упростила визовые правила для россиян

Эфиопия упростила визовые правила для россиян - РИА Новости, 07.02.2023

Эфиопия упростила визовые правила для россиян

В Эфиопии начали действовать новые визовые правила для россиян, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:57

2023-02-07T16:57

2023-02-07T16:57

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туризм

новости - туризм

эфиопия

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аддис-абеба

ethiopian airlines

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Эфиопии начали действовать новые визовые правила для россиян, сообщает АТОР.Туристическую визу в Эфиопию теперь можно будет оформить только по прилете в аэропорту Аддис-Абебы, сообщили в представительстве авиакомпании Ethiopian Airlines в Москве со ссылкой на посольство в РФ."С 2021 года разрешение на въезд можно было получить в посольстве в Москве. Процесс не занимал много времени, но не всем подходил такой вариант. Можно было оформить и электронную визу, но и тут у многих россиян возникали сложности, поскольку платить приходилось только картой международных платежных систем. Теперь процедура проще и быстрее", — рассказали в Ethiopian Airlines.Для оформления визы потребуются две цветные фотографии. Ее стоимость — 52 доллара за однократную со сроком действия до 30 дней, и 72 доллара, если визит планируется в течение 90 суток. Оплата только в долларах. Дипломаты уточнили, что стоимость может быть изменена, сейчас этот вопрос уточняется.Другие типы виз россияне по-прежнему могут оформить в посольстве. Для их получения необходимо приглашение из Эфиопии — от компании, министерства, госпиталя, СМИ.Лайнеры из Москвы в эту африканскую страну летают трижды в неделю. Чаще всего россияне делают там стыковку, отправляясь на экзотические острова. "Продажи билетов на Сейшелы бьют все рекорды. Наши тарифы на этом направлении очень хорошие — от 45 тысяч рублей в обе стороны", — говорят в Ethiopian Airlines. Также рейсы с пересадками в Аддис-Абебе приобретают туристы, посещающие ЮАР, Занзибар. Тарифы — от 45 и 65 тысяч рублей в оба конца соответственно. В Сан-Паулу можно попасть, потратив 105 тысяч рублей.

https://ria.ru/20221217/seyshely-1838829422.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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