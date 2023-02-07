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Байден пообещал Эрдогану "любую помощь" после землетрясения в Турции

Байден пообещал Эрдогану "любую помощь" после землетрясения в Турции - РИА Новости, 07.02.2023

Байден пообещал Эрдогану "любую помощь" после землетрясения в Турции

Президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого заявил о готовности... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T02:06

2023-02-07T02:06

2023-02-07T02:06

в мире

сша

турция

сирия

реджеп тайип эрдоган

джо байден

нато

сильное землетрясение в турции и сирии

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ВАШИНГТОН, 7 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден в понедельник провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого заявил о готовности оказать любое содействие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в республике, сообщил Белый дом. Также, как отмечается, хозяин Белого дома затронул вопрос работы американских специалистов, которые "оперативно развертываются для оказания поддержки Турции в проведении поисково-спасательных работ и иного содействия", актуального после землетрясений. Это, помимо прочего, включает оказание медицинской помощи и доставку предметов первой необходимости, пояснили в администрации. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, в Турции 2379 человек погибли, пострадали более 14 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 700 человек, пострадали более 1430.

сша

турция

сирия

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в мире, сша, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, джо байден, нато, сильное землетрясение в турции и сирии