Байден пообещал Эрдогану "любую помощь" после землетрясения в Турции

Байден пообещал Эрдогану любую помощь после разрушительного землетрясения в Турции
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.
Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.
Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.
Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.
Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.
В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.
В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.
"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.
"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.
В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.
В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.
Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.
Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.
Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.
Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.
Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.
Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.
Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.
МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.
МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.
Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.
Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.
В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.
"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.
В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.
Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.
Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.
Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.
Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.
МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.