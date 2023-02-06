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Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 656 человек - РИА Новости, 06.02.2023
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Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 656 человек
Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 656 человек - РИА Новости, 06.02.2023
Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 656 человек
Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 656, сообщает министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T23:21
2023-02-06T23:27
сирия
в мире
сильное землетрясение в турции и сирии
алеппо
латакия (мухафаза)
реджеп тайип эрдоган
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КАИР, 6 фев - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 656, сообщает министерство здравоохранения страны.Ранее сообщалось о 593 погибших."В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 656 человек, пострадали 1419. Эти данные не являются окончательными", - заявил сирийский минздрав.Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погибли 1762 человека, пострадали более 12 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
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сирия
алеппо
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сирия, в мире, сильное землетрясение в турции и сирии, алеппо, латакия (мухафаза), реджеп тайип эрдоган
Сирия, В мире, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Алеппо, Латакия (мухафаза), Реджеп Тайип Эрдоган
23:21 06.02.2023 (обновлено: 23:27 06.02.2023)
 
Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 656 человек

Минздрав: число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 656 человек

© AP Photo / Ghaith AlsayedПоследствия землетрясения в провинции Идлиб
Последствия землетрясения в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Ghaith Alsayed
Последствия землетрясения в провинции Идлиб
Читать ria.ru в
КАИР, 6 фев - РИА Новости. Число жертв землетрясения в Сирии увеличилось до 656, сообщает министерство здравоохранения страны.
Ранее сообщалось о 593 погибших.
"В провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Тартус погибли 656 человек, пострадали 1419. Эти данные не являются окончательными", - заявил сирийский минздрав.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погибли 1762 человека, пострадали более 12 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
Разрушенные дома и люди под завалами: землетрясения в Турции и Сирии - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 14:53
Улицы в руинах и люди под завалами: землетрясение в Турции и СирииЧереда мощных землетрясений магнитудой от 5.4 до 7.7 произошла на территории Турции и Сирии. Слабые толчки ощущались также в Грузии и Ираке. По предварительным данным, число жертв природного катаклизма в Турции – почти тысяча человек, в САР – более 370. Несколько тысяч жителей обеих стран получили травмы различной тяжести.
 
СирияВ миреСильное землетрясение в Турции и СирииАлеппоЛатакия (мухафаза)Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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