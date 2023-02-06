https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1850148753.html

Спасатели МЧС отправились в зоны землетрясения в Турции и Сирии

Спасатели МЧС отправились в зоны землетрясения в Турции и Сирии - РИА Новости, 06.02.2023

Спасатели МЧС отправились в зоны землетрясения в Турции и Сирии

Четыре самолета МЧС России доставят спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий РИА Новости, 06.02.2023

2023-02-06T21:32

2023-02-06T21:32

2023-02-06T21:35

сирия

россия

турция

владимир путин

александр куренков (мчс)

реджеп тайип эрдоган

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

центроспас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/06/1850123630_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_56d4e184c3cc3adcf36ef858ff1a36d7.jpg

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Четыре самолета МЧС России доставят спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Уточняется, что по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил группировку спасателей в Турцию и Сирию. "Российские спасатели вылетели в зону катастрофического землетрясения в Турции и Сирии. Четыре самолета российского чрезвычайного ведомства доставят спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" в зоны разрушительных землетрясений", - приводятся в сообщении слова Куренкова.В составе группировки - семь кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ. Они оснащены всем необходимым оборудование для поиска и спасения пострадавших. Кроме того, в зону ЧС российские спасатели доставят аэромобильный госпиталь, на базе которого более 40 специалистов МЧС России будут оказывать квалифицированную медпомощь. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погиб 1651 человек, пострадали более 11 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 530 человек, пострадали почти 1350. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.

https://ria.ru/20230206/traur-1850143151.html

сирия

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сирия, россия, турция, владимир путин, александр куренков (мчс), реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, сильное землетрясение в турции и сирии