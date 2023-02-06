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Спасатели МЧС отправились в зоны землетрясения в Турции и Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
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Спасатели МЧС отправились в зоны землетрясения в Турции и Сирии
Спасатели МЧС отправились в зоны землетрясения в Турции и Сирии - РИА Новости, 06.02.2023
Спасатели МЧС отправились в зоны землетрясения в Турции и Сирии
Четыре самолета МЧС России доставят спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий РИА Новости, 06.02.2023
2023-02-06T21:32
2023-02-06T21:35
сирия
россия
турция
владимир путин
александр куренков (мчс)
реджеп тайип эрдоган
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
центроспас
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Четыре самолета МЧС России доставят спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Уточняется, что по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил группировку спасателей в Турцию и Сирию. "Российские спасатели вылетели в зону катастрофического землетрясения в Турции и Сирии. Четыре самолета российского чрезвычайного ведомства доставят спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" в зоны разрушительных землетрясений", - приводятся в сообщении слова Куренкова.В составе группировки - семь кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ. Они оснащены всем необходимым оборудование для поиска и спасения пострадавших. Кроме того, в зону ЧС российские спасатели доставят аэромобильный госпиталь, на базе которого более 40 специалистов МЧС России будут оказывать квалифицированную медпомощь. Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погиб 1651 человек, пострадали более 11 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 530 человек, пострадали почти 1350. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
https://ria.ru/20230206/traur-1850143151.html
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сирия, россия, турция, владимир путин, александр куренков (мчс), реджеп тайип эрдоган, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), центроспас, сильное землетрясение в турции и сирии
Сирия, Россия, Турция, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Реджеп Тайип Эрдоган, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Центроспас, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
21:32 06.02.2023 (обновлено: 21:35 06.02.2023)
 
Спасатели МЧС отправились в зоны землетрясения в Турции и Сирии

Четыре самолета МЧС вылетели в Турцию и Сирию для борьбы с последствиями землетрясения

© AP Photo / Khalil HamraПоследствия землетрясения в турецкой Адане
Последствия землетрясения в турецкой Адане - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Последствия землетрясения в турецкой Адане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Четыре самолета МЧС России доставят спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" в Турцию и Сирию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Уточняется, что по поручению президента РФ Владимира Путина глава МЧС России Александр Куренков направил группировку спасателей в Турцию и Сирию.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
Вчера, 20:43
В Турции объявили национальный траур до 12 февраля
"Российские спасатели вылетели в зону катастрофического землетрясения в Турции и Сирии. Четыре самолета российского чрезвычайного ведомства доставят спасателей аэромобильного отряда "Центроспас" и Центра "Лидер" в зоны разрушительных землетрясений", - приводятся в сообщении слова Куренкова.
В составе группировки - семь кинологических расчетов и более 100 специалистов по проведению спасательных работ. Они оснащены всем необходимым оборудование для поиска и спасения пострадавших.
Кроме того, в зону ЧС российские спасатели доставят аэромобильный госпиталь, на базе которого более 40 специалистов МЧС России будут оказывать квалифицированную медпомощь.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погиб 1651 человек, пострадали более 11 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 530 человек, пострадали почти 1350. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
© AP Photo / IHA agency

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

Последствия землетрясения в Адане, Турция
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / IHA agency

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

Спасатели на месте землетрясения в Турции
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
© AP Photo / Mahmut Bozarsan

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

Последствия землетрясения в Турции
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
© AP Photo / Ghaith Alsayed

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

Последствия землетрясения в Сирии
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

Пострадавшие при землетрясении в больнице Сирии
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
© AP Photo / Hussein Malla

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

Семья возле своего дома после землетрясения в Турции
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
© AP Photo / DIA images

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

Разрешенная мечеть в Малатье, Турция
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
© AP Photo / IHA

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Последствия землетрясения в Турции
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
© AP Photo / Depo Photos

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

Последствия землетрясения в Турции
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
© AFP 2023 / BAKR ALKASEM

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

Последствия землетрясения в Сирии
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
© AFP 2023 / AAREF WATAD

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

Пострадавшие при землетрясении в сирийской провинции Идлиб
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
© AP Photo / Ghaith Alsayed

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

Последствия землетрясения в Сирии
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
1 из 12

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в ночь на понедельник в турецкой провинции Кахраманмараш.

© AP Photo / IHA agency
2 из 12

Эпицентр подземных толчков находился в 27 километрах от Газиантепа, население которого превышает миллион человек.

© AP Photo / IHA agency
3 из 12

Затем последовали три десятка афтершоков, самый мощный — магнитудой 6,6.

© AP Photo / Mahmut Bozarsan
4 из 12

В Сирии сильно пострадал исторический центр Алеппо. Подземные толчки ощущались также в Бейруте и Ираке.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
5 из 12

"В нашей квартире треснули стены, мы думаем теперь искать новый дом. В Латакии сильные разрушения", — рассказал житель Сирии.

© AFP 2023 / NAYEF AL-ABOUD
6 из 12

В разных городах разрушены тысячи зданий. На фото — семья возле своего дома после землетрясения в Турции.

© AP Photo / Hussein Malla
7 из 12

Жертвами землетрясений в Турции и Сирии стали более двух тысяч человек.

© AP Photo / DIA images
8 из 12

Прогнозировать число погибших пока невозможно, признал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

© AP Photo / IHA
9 из 12

Эрдоган назвал это землетрясение крупнейшим для Турции стихийным бедствием с 1939 года.

© AP Photo / Depo Photos
10 из 12

Минобороны Сирии мобилизует все свои части и соединения для помощи пострадавшим и ликвидации последствий ЧС.

© AFP 2023 / BAKR ALKASEM
11 из 12

Многие страны выразили Сирии и Турции соболезнования и предложили помощь.

© AFP 2023 / AAREF WATAD
12 из 12

МЧС России заявило о готовности направить в Турцию два самолета со спасателями.

© AP Photo / Ghaith Alsayed
 
СирияРоссияТурцияВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)Реджеп Тайип ЭрдоганМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЦентроспасСильное землетрясение в Турции и Сирии
 
 
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